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ATX-Marktbericht 16.03.2026 09:29:14

Börse Wien in Grün: Anleger lassen ATX zum Start steigen

Börse Wien in Grün: Anleger lassen ATX zum Start steigen

Der ATX behält sein positives Vorzeichen auch am Morgen.

Der ATX tendiert im Wiener Börse-Handel um 09:12 Uhr um 0,22 Prozent höher bei 5 274,75 Punkten. Die ATX-Mitglieder sind damit 155,164 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0,004 Prozent fester bei 5 263,30 Punkten in den Montagshandel, nach 5 263,07 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX lag heute bei 5 255,07 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 279,39 Punkten erreichte.

ATX auf Jahressicht

Der ATX wurde vor einem Monat, am 16.02.2026, mit 5 671,10 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 16.12.2025, wies der ATX einen Wert von 5 173,28 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wies am vorherigen Handelstag, dem 14.03.2025, einen Stand von 4 297,92 Punkten auf.

Der Index fiel seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,44 Prozent zurück. Bei 5 856,94 Punkten markierte der ATX bislang ein Jahreshoch. 5 202,63 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

ATX-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen derzeit OMV (+ 1,62 Prozent auf 59,75 EUR), CA Immobilien (+ 1,06 Prozent auf 24,84 EUR), AT S (AT&S) (+ 0,99) Prozent auf 50,90 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,97 Prozent auf 36,40 EUR) und Österreichische Post (+ 0,89 Prozent auf 33,85 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen hingegen UNIQA Insurance (-2,00 Prozent auf 14,70 EUR), Vienna Insurance (-1,93 Prozent auf 60,90 EUR), DO (-1,03 Prozent auf 172,40 EUR), voestalpine (-0,81 Prozent auf 39,20 EUR) und EVN (-0,71 Prozent auf 27,85 EUR) unter Druck.

Diese ATX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im ATX sticht die voestalpine-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 27 425 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 35,515 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Titel im Blick

Unter den ATX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 5,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,14 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Die Tops und Flops im ATX

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
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