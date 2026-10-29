Andritz Aktie
WKN: 73000 / ISIN: AT0000730007
|Index-Bewegung
|
29.10.2026 15:58:47
Börse Wien in Grün: ATX am Donnerstagnachmittag im Plus
Um 15:40 Uhr tendiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,58 Prozent höher bei 6 477,01 Punkten. An der Börse sind die im ATX enthaltenen Werte damit 185,356 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,002 Prozent auf 6 439,45 Punkte an der Kurstafel, nach 6 439,59 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 6 391,64 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6 489,74 Punkten verzeichnete.
ATX-Performance seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht stieg der ATX bereits um 3,28 Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.09.2026, verzeichnete der ATX einen Stand von 6 934,55 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.07.2026, wies der ATX einen Wert von 6 300,88 Punkten auf. Der ATX verzeichnete vor einem Jahr, am 29.10.2025, den Stand von 4 674,39 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 21,03 Prozent. Das ATX-Jahreshoch liegt aktuell bei 7 043,27 Punkten. Bei 5 007,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
ATX-Gewinner und -Verlierer
Die Top-Aktien im ATX sind derzeit DO (+ 2,85 Prozent auf 205,50 EUR), Lenzing (+ 1,87 Prozent auf 10,90 EUR), Wienerberger (+ 1,55 Prozent auf 16,43 EUR), OMV (+ 1,51 Prozent auf 73,85 EUR) und voestalpine (+ 1,01 Prozent auf 41,92 EUR). Die Verlierer im ATX sind derweil CA Immobilien (-0,95 Prozent auf 20,80 EUR), Andritz (-0,37 Prozent auf 80,60 EUR), EVN (-0,17 Prozent auf 30,15 EUR), Österreichische Post (-0,16 Prozent auf 31,20 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (-0,16 Prozent auf 64,40 EUR).
ATX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 197 006 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 41,758 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
ATX-Fundamentalkennzahlen im Blick
Die OMV-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,49 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Andritz AG
|
30.10.26
|Freitagshandel in Wien: ATX zum Start leichter (finanzen.at)
|
29.10.26
|Börse Wien in Grün: ATX am Donnerstagnachmittag im Plus (finanzen.at)
|
29.10.26
|Schwacher Handel in Wien: ATX Prime zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
29.10.26
|Schwacher Wochentag in Wien: ATX sackt zum Start ab (finanzen.at)
|
29.10.26
|EQS-News: ANDRITZ verzeichnet hohen Auftragseingang und starkes Umsatzwachstum im dritten Quartal 2026 (EQS Group)
|
29.10.26
|EQS-News: ANDRITZ achieves high order intake and strong revenue growth in Q3 2026 (EQS Group)
|
28.10.26
|EQS-CMS: Andritz AG: Sonstige Emittenten-/Unternehmensinformationen (EQS Group)
|
28.10.26
|EQS-CMS: Andritz AG: Other issuer/company information (EQS Group)
Analysen zu Andritz AG
|30.10.26
|Andritz buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|27.07.26
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|27.07.26
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Andritz buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|27.07.26
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|27.07.26
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Andritz buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|27.07.26
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|27.07.26
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|03.08.21
|Andritz neutral
|Warburg Research
|05.05.21
|Andritz Hold
|Warburg Research
|04.03.21
|Andritz buy
|Commerzbank AG
|04.03.21
|Andritz Hold
|Warburg Research
|24.02.21
|Andritz Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|Andritz AG
|80,60
|-0,74%
|CA Immobilien
|20,80
|0,00%
|DO & CO
|208,50
|0,97%
|Erste Group Bank AG
|108,40
|0,93%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|29,95
|-0,66%
|Lenzing AG
|10,80
|-2,53%
|Mayr-Melnhof Karton AG
|64,20
|-0,93%
|OMV AG
|76,15
|3,04%
|Österreichische Post AG
|31,40
|0,16%
|voestalpine AG
|41,30
|-2,69%
|Wienerberger AG
|16,23
|-1,34%
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|6 420,03
|-0,86%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.