Börse Wien in Grün: ATX am Donnerstagnachmittag im Plus

Für den ATX geht es am Donnerstagnachmittag aufwärts.

Um 15:40 Uhr tendiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,58 Prozent höher bei 6 477,01 Punkten. An der Börse sind die im ATX enthaltenen Werte damit 185,356 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,002 Prozent auf 6 439,45 Punkte an der Kurstafel, nach 6 439,59 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 6 391,64 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6 489,74 Punkten verzeichnete.

ATX-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht stieg der ATX bereits um 3,28 Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.09.2026, verzeichnete der ATX einen Stand von 6 934,55 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.07.2026, wies der ATX einen Wert von 6 300,88 Punkten auf. Der ATX verzeichnete vor einem Jahr, am 29.10.2025, den Stand von 4 674,39 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 21,03 Prozent. Das ATX-Jahreshoch liegt aktuell bei 7 043,27 Punkten. Bei 5 007,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

ATX-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im ATX sind derzeit DO (+ 2,85 Prozent auf 205,50 EUR), Lenzing (+ 1,87 Prozent auf 10,90 EUR), Wienerberger (+ 1,55 Prozent auf 16,43 EUR), OMV (+ 1,51 Prozent auf 73,85 EUR) und voestalpine (+ 1,01 Prozent auf 41,92 EUR). Die Verlierer im ATX sind derweil CA Immobilien (-0,95 Prozent auf 20,80 EUR), Andritz (-0,37 Prozent auf 80,60 EUR), EVN (-0,17 Prozent auf 30,15 EUR), Österreichische Post (-0,16 Prozent auf 31,20 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (-0,16 Prozent auf 64,40 EUR).

ATX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 197 006 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 41,758 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

ATX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die OMV-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,49 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at