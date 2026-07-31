Börse Wien in Grün: ATX beendet den Handel in der Gewinnzone

Zum Handelsschluss hielten sich die Anleger in Wien zurück.

Schlussendlich schloss der ATX den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,05 Prozent) bei 6 457,92 Punkten ab. Die Marktkapitalisierung der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 177,701 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der ATX 0,035 Prozent leichter bei 6 452,55 Punkten, nach 6 454,79 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 6 576,27 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6 435,10 Punkten lag.

So bewegt sich der ATX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn stieg der ATX bereits um 0,009 Prozent. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, verzeichnete der ATX einen Stand von 6 464,20 Punkten. Der ATX bewegte sich am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2026, bei 5 794,70 Punkten. Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, wurde der ATX mit einer Bewertung von 4 521,39 Punkten gehandelt.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 20,67 Prozent zu Buche. Das ATX-Jahreshoch steht derzeit bei 6 599,69 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 5 007,83 Zählern.

Gewinner und Verlierer im ATX

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich derzeit Verbund (+ 3,84 Prozent auf 59,55 EUR), Raiffeisen (+ 2,33 Prozent auf 59,40 EUR), Vienna Insurance (+ 2,31 Prozent auf 70,90 EUR), UNIQA Insurance (+ 1,01 Prozent auf 18,00 EUR) und voestalpine (+ 0,81 Prozent auf 44,98 EUR). Die Verlierer im ATX sind hingegen Palfinger (-3,14 Prozent auf 29,35 EUR), AT S (AT&S) (-2,68 Prozent auf 130,80 EUR), PORR (-1,83 Prozent auf 37,55 EUR), CA Immobilien (-1,43 Prozent auf 24,15 EUR) und STRABAG SE (-1,30 Prozent auf 83,80 EUR).

ATX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Raiffeisen-Aktie aufweisen. 639 804 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 44,006 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7,60 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,05 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at