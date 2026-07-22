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Wiener Börse-Handel im Fokus 22.07.2026 17:58:30

Börse Wien in Grün: ATX beendet den Mittwochshandel in der Gewinnzone

Börse Wien in Grün: ATX beendet den Mittwochshandel in der Gewinnzone

Für den ATX ging es zum Handelsschluss aufwärts.

Am Mittwoch sprang der ATX via Wiener Börse zum Handelsende um 0,26 Prozent auf 6 528,16 Punkte an. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 178,882 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0,006 Prozent stärker bei 6 511,60 Punkten in den Handel, nach 6 511,24 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX betrug 6 555,31 Punkte, das Tagestief hingegen 6 488,04 Zähler.

So entwickelt sich der ATX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX bereits um 2,57 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 22.06.2026, verzeichnete der ATX einen Wert von 6 594,82 Punkten. Der ATX notierte noch vor drei Monaten, am 22.04.2026, bei 5 809,61 Punkten. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 22.07.2025, einen Stand von 4 492,15 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 21,98 Prozent. Bei 6 599,69 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5 007,83 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im ATX

Die Gewinner-Aktien im ATX sind aktuell Schoeller-Bleckmann (+ 2,52 Prozent auf 32,55 EUR), EVN (+ 1,68 Prozent auf 30,30 EUR), Raiffeisen (+ 1,63 Prozent auf 55,95 EUR), Verbund (+ 1,61 Prozent auf 59,85 EUR) und OMV (+ 1,11 Prozent auf 63,75 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind derweil AT S (AT&S) (-1,11 Prozent auf 177,60 EUR), PORR (-1,02 Prozent auf 38,85 EUR), BAWAG (-0,80 Prozent auf 174,10 EUR), CA Immobilien (-0,64 Prozent auf 23,35 EUR) und Wienerberger (-0,47 Prozent auf 21,28 EUR).

Die teuersten Unternehmen im ATX

Im ATX ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 516 795 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 43,734 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Mitglieder im Fokus

Unter den ATX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,14 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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PORR AG 38,40 -1,16% PORR AG
Raiffeisen 58,00 3,66% Raiffeisen
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Verbund AG 59,80 -0,08% Verbund AG
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