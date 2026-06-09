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Index-Performance 09.06.2026 15:58:45

Börse Wien in Grün: ATX-Börsianer greifen am Nachmittag zu

Börse Wien in Grün: ATX-Börsianer greifen am Nachmittag zu

Mit dem ATX geht es am zweiten Tag der Woche aufwärts.

Am Dienstag bewegt sich der ATX um 15:41 Uhr via Wiener Börse 1,16 Prozent stärker bei 6 075,74 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 171,544 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,014 Prozent schwächer bei 6 005,02 Punkten, nach 6 005,89 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 6 091,77 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 995,04 Punkten verzeichnete.

ATX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, bei 5 883,65 Punkten. Der ATX lag noch vor drei Monaten, am 09.03.2026, bei 5 308,39 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.06.2025, wurde der ATX mit 4 435,93 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 13,53 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 6 167,48 Punkten. Bei 5 007,83 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind aktuell AT S (AT&S) (+ 3,75 Prozent auf 144,00 EUR), Vienna Insurance (+ 3,20 Prozent auf 61,30 EUR), Erste Group Bank (+ 2,38 Prozent auf 103,30 EUR), BAWAG (+ 1,84 Prozent auf 154,60 EUR) und DO (+ 1,56 Prozent auf 182,80 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen hingegen CA Immobilien (-2,47 Prozent auf 21,70 EUR), Lenzing (-1,34 Prozent auf 22,05 EUR), OMV (-1,02 Prozent auf 58,40 EUR), EVN (-0,35 Prozent auf 28,40 EUR) und Verbund (+ 0,00 Prozent auf 59,05 EUR) unter Druck.

ATX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die OMV-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 130 948 Aktien gehandelt. Im ATX hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 39,850 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der ATX-Titel im Blick

Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Unter den Aktien im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,70 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Die Tops und Flops im ATX

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
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