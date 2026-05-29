Börse Wien in Grün: ATX klettert

Mit dem ATX geht es am fünften Tag der Woche aufwärts.

Der ATX klettert im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 1,77 Prozent auf 6 149,39 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 171,088 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der ATX 0,047 Prozent höher bei 6 045,31 Punkten, nach 6 042,44 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des ATX betrug 6 045,31 Punkte, das Tageshoch hingegen 6 158,82 Zähler.

ATX-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der ATX bislang einen Gewinn von 2,76 Prozent. Vor einem Monat, am 29.04.2026, wurde der ATX auf 5 833,94 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, bei 5 701,70 Punkten. Der ATX verzeichnete vor einem Jahr, am 29.05.2025, den Wert von 4 424,27 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 14,90 Prozent zu. Das ATX-Jahreshoch steht derzeit bei 6 167,48 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 5 007,83 Zähler.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind derzeit PORR (+ 5,23 Prozent auf 40,25 EUR), DO (+ 4,63 Prozent auf 194,40 EUR), Raiffeisen (+ 4,25 Prozent auf 49,50 EUR), UNIQA Insurance (+ 3,06 Prozent auf 16,86 EUR) und AT S (AT&S) (+ 2,85 Prozent auf 144,20 EUR). Die Verlierer im ATX sind hingegen Andritz (-0,64 Prozent auf 78,00 EUR), Österreichische Post (+ 0,00 Prozent auf 32,00 EUR), Lenzing (+ 0,63 Prozent auf 23,95 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,74 Prozent auf 34,05 EUR) und voestalpine (+ 0,92 Prozent auf 48,44 EUR).

Welche Aktien im ATX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX ist die Raiffeisen-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 210 308 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 39,501 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der ATX-Aktien

Unter den ATX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 7,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,42 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at