AT & S Aktie

AT & S für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 96998 / ISIN: AT0000969985

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
ATX-Entwicklung 04.06.2026 12:27:08

Börse Wien in Grün: ATX klettert

Börse Wien in Grün: ATX klettert

Der Handel in Wien verläuft am Mittag in ruhigen Bahnen.

Der ATX steigt im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr um 0,03 Prozent auf 6 097,89 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 172,511 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 6 096,17 Zählern und damit 0,000 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (6 096,17 Punkte).

Der Tiefststand des ATX lag heute bei 6 071,70 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6 129,50 Punkten erreichte.

ATX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verlor der ATX bereits um 0,811 Prozent. Der ATX verzeichnete vor einem Monat, am 04.05.2026, den Wert von 5 736,62 Punkten. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 04.03.2026, einen Stand von 5 515,85 Punkten. Der ATX wurde vor einem Jahr, am 04.06.2025, mit 4 396,34 Punkten bewertet.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 13,94 Prozent zu. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 6 167,48 Punkten. Bei 5 007,83 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

ATX-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit Verbund (+ 2,33 Prozent auf 59,30 EUR), Wienerberger (+ 2,28 Prozent auf 24,22 EUR), PORR (+ 2,12 Prozent auf 40,95 EUR), voestalpine (+ 1,92 Prozent auf 47,72 EUR) und DO (+ 1,74 Prozent auf 186,80 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen hingegen AT S (AT&S) (-5,91 Prozent auf 143,20 EUR), EVN (-1,39 Prozent auf 28,35 EUR), OMV (-1,29 Prozent auf 63,28 EUR), Schoeller-Bleckmann (-0,86 Prozent auf 34,75 EUR) und Andritz (-0,38 Prozent auf 78,20 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX auf

Im ATX sticht die OMV-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 127 195 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 39,928 Mrd. Euro.

ATX-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den ATX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 7,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,16 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Die Tops und Flops im ATX
Zum ATX-Chart
Zur ATX-Realtime-Indikation

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

Nachrichten zu AT & S (AT&S)

mehr Nachrichten

Analysen zu AT & S (AT&S)

mehr Analysen
22.05.26 AT & S kaufen Deutsche Bank AG
20.05.26 AT & S neutral Erste Group Bank
17.04.26 AT & S kaufen Deutsche Bank AG
15.04.26 AT & S kaufen Deutsche Bank AG
02.02.26 AT & S buy Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Andritz AG 77,80 -0,89% Andritz AG
AT & S (AT&S) 142,20 -6,57% AT & S (AT&S)
DO & CO 183,60 0,00% DO & CO
Erste Group Bank AG 101,00 0,50% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 28,50 -0,87% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
OMV AG 63,15 -1,48% OMV AG
Österreichische Post AG 32,40 0,93% Österreichische Post AG
PORR AG 40,40 0,75% PORR AG
Raiffeisen 49,12 0,08% Raiffeisen
Schoeller-Bleckmann 35,55 1,43% Schoeller-Bleckmann
Verbund AG 58,80 1,47% Verbund AG
voestalpine AG 48,78 4,19% voestalpine AG
Wienerberger AG 23,80 0,51% Wienerberger AG

Indizes in diesem Artikel

ATX 6 116,53 0,33%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:19 Druckenmiller baut Depot um: Natera massiv aufgestockt, Argentinien-Wette geht auf
03.06.26 Milliarden-Wetten der UBS: Diese US-Techriesen dominieren das Portfolio im 1. Quartal 2026
03.06.26 1. Quartal 2026: Das waren die Depot-Bewegungen bei Paul Singers Hedgefonds Elliott
02.06.26 Aktien von Microsoft, Amazon, Apple & Co.: Diese Änderungen gab es in Q1 2026 im Depot von Jeremy Grantham
01.06.26 Mai 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Dow letztlich fester -- ATX und DAX schließen in Grün -- Asiens Börsen schlussendlich mit Abgaben
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich am Donnerstag aufwärts. Die US-Börsen zeigten sich von ihrer freundlichen Seite. Die Börsen in Fernost präsentierten sich in Rot.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen