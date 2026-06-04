Börse Wien in Grün: ATX klettert

Der ATX steigt im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr um 0,03 Prozent auf 6 097,89 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 172,511 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 6 096,17 Zählern und damit 0,000 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (6 096,17 Punkte).

Der Tiefststand des ATX lag heute bei 6 071,70 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6 129,50 Punkten erreichte.

ATX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verlor der ATX bereits um 0,811 Prozent. Der ATX verzeichnete vor einem Monat, am 04.05.2026, den Wert von 5 736,62 Punkten. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 04.03.2026, einen Stand von 5 515,85 Punkten. Der ATX wurde vor einem Jahr, am 04.06.2025, mit 4 396,34 Punkten bewertet.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 13,94 Prozent zu. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 6 167,48 Punkten. Bei 5 007,83 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

ATX-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit Verbund (+ 2,33 Prozent auf 59,30 EUR), Wienerberger (+ 2,28 Prozent auf 24,22 EUR), PORR (+ 2,12 Prozent auf 40,95 EUR), voestalpine (+ 1,92 Prozent auf 47,72 EUR) und DO (+ 1,74 Prozent auf 186,80 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen hingegen AT S (AT&S) (-5,91 Prozent auf 143,20 EUR), EVN (-1,39 Prozent auf 28,35 EUR), OMV (-1,29 Prozent auf 63,28 EUR), Schoeller-Bleckmann (-0,86 Prozent auf 34,75 EUR) und Andritz (-0,38 Prozent auf 78,20 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX auf

Im ATX sticht die OMV-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 127 195 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 39,928 Mrd. Euro.

ATX-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den ATX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 7,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,16 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at