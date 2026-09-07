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|Wiener Börse-Handel im Blick
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07.09.2026 12:26:49
Börse Wien in Grün: ATX klettert mittags
Der ATX tendiert im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr um 0,16 Prozent höher bei 6 869,11 Punkten. Der Börsenwert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 193,102 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,022 Prozent auf 6 859,78 Punkte an der Kurstafel, nach 6 858,28 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des ATX lag am Montag bei 6 858,80 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6 898,10 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der ATX im Jahresverlauf
Vor einem Monat, am 07.08.2026, wurde der ATX auf 6 652,73 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, stand der ATX bei 6 084,17 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX notierte am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, bei 4 597,61 Punkten.
Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 28,35 Prozent zu Buche. Das ATX-Jahreshoch liegt aktuell bei 6 898,10 Punkten. Bei 5 007,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Das sind die Tops und Flops im ATX
Die Gewinner-Aktien im ATX sind aktuell AT S (AT&S) (+ 4,23 Prozent auf 172,40 EUR), STRABAG SE (+ 1,86 Prozent auf 98,80 EUR), PORR (+ 1,09 Prozent auf 37,25 EUR), CA Immobilien (+ 1,07 Prozent auf 23,70 EUR) und voestalpine (+ 0,64 Prozent auf 47,02 EUR). Schwächer notieren im ATX derweil DO (-1,94 Prozent auf 202,00 EUR), Vienna Insurance (-0,81 Prozent auf 73,50 EUR), Österreichische Post (-0,63 Prozent auf 31,40 EUR), EVN (-0,34 Prozent auf 28,95 EUR) und BAWAG (-0,34 Prozent auf 177,80 EUR).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX auf
Im ATX ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 49 463 Aktien gehandelt. Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 48,129 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der ATX-Titel im Fokus
In diesem Jahr weist die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,71 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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