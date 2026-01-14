Raiffeisen Aktie

Raiffeisen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Performance 14.01.2026 09:29:12

Börse Wien in Grün: ATX legt zum Start zu

Börse Wien in Grün: ATX legt zum Start zu

Beim ATX lassen sich am Mittwoch erneut Gewinne beobachten.

Der ATX bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 0,26 Prozent höher bei 5 424,51 Punkten. Damit sind die im ATX enthaltenen Werte 159,072 Mrd. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 5 410,42 Zählern und damit 0,002 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (5 410,30 Punkte).

Der ATX verzeichnete bei 5 409,13 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 5 431,88 Einheiten.

ATX auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der ATX bislang einen Gewinn von 0,391 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wies am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, einen Wert von 5 103,16 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 14.10.2025, stand der ATX bei 4 697,35 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.01.2025, stand der ATX noch bei 3 674,73 Punkten.

Die Tops und Flops im ATX

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen derzeit Raiffeisen (+ 2,29 Prozent auf 37,60 EUR), STRABAG SE (+ 0,73 Prozent auf 83,20 EUR), BAWAG (+ 0,69) Prozent auf 131,00 EUR), Lenzing (+ 0,61 Prozent auf 24,75 EUR) und EVN (+ 0,54 Prozent auf 27,95 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind derweil Vienna Insurance (-1,38 Prozent auf 64,20 EUR), voestalpine (-1,15 Prozent auf 39,48 EUR), PORR (-0,61 Prozent auf 32,50 EUR), AT S (AT&S) (-0,58 Prozent auf 34,00 EUR) und OMV (-0,32 Prozent auf 49,20 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Raiffeisen-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 27 169 Aktien gehandelt. Mit 40,389 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Aktien im Fokus

Im ATX weist die Raiffeisen-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 8,82 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Die Tops und Flops im ATX
Zum ATX-Chart
Zur ATX-Realtime-Indikation

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

Nachrichten zu Lenzing AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Lenzing AG

mehr Analysen
17.11.25 Lenzing Hold Deutsche Bank AG
07.11.25 Lenzing neutral Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.09.25 Lenzing neutral Deutsche Bank AG
26.08.25 Lenzing neutral Deutsche Bank AG
14.08.25 Lenzing neutral Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AT & S (AT&S) 35,15 1,30% AT & S (AT&S)
BAWAG 131,90 0,61% BAWAG
Erste Group Bank AG 103,00 -1,25% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 27,85 -0,36% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
Lenzing AG 25,20 0,80% Lenzing AG
OMV AG 48,70 -1,97% OMV AG
Österreichische Post AG 32,40 0,31% Österreichische Post AG
PORR AG 32,50 0,93% PORR AG
Raiffeisen 36,66 -1,35% Raiffeisen
STRABAG SE 80,80 -0,74% STRABAG SE
Vienna Insurance 64,70 0,94% Vienna Insurance
voestalpine AG 39,52 -0,95% voestalpine AG

Indizes in diesem Artikel

ATX 5 400,21 -0,57%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 2
11.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 2: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
10.01.26 KW 2: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.01.26 KW 2: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX im Minus -- DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag etwas leichter. Der deutsche Leitindex tendiert seitwärts. An den Börsen in Fernost ging es am Donnerstag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen