Raiffeisen Aktie
WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306
|Index-Performance
|
14.01.2026 09:29:12
Börse Wien in Grün: ATX legt zum Start zu
Der ATX bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 0,26 Prozent höher bei 5 424,51 Punkten. Damit sind die im ATX enthaltenen Werte 159,072 Mrd. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 5 410,42 Zählern und damit 0,002 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (5 410,30 Punkte).
Der ATX verzeichnete bei 5 409,13 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 5 431,88 Einheiten.
ATX auf Jahressicht
Auf Wochensicht verbucht der ATX bislang einen Gewinn von 0,391 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wies am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, einen Wert von 5 103,16 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 14.10.2025, stand der ATX bei 4 697,35 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.01.2025, stand der ATX noch bei 3 674,73 Punkten.
Die Tops und Flops im ATX
Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen derzeit Raiffeisen (+ 2,29 Prozent auf 37,60 EUR), STRABAG SE (+ 0,73 Prozent auf 83,20 EUR), BAWAG (+ 0,69) Prozent auf 131,00 EUR), Lenzing (+ 0,61 Prozent auf 24,75 EUR) und EVN (+ 0,54 Prozent auf 27,95 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind derweil Vienna Insurance (-1,38 Prozent auf 64,20 EUR), voestalpine (-1,15 Prozent auf 39,48 EUR), PORR (-0,61 Prozent auf 32,50 EUR), AT S (AT&S) (-0,58 Prozent auf 34,00 EUR) und OMV (-0,32 Prozent auf 49,20 EUR).
Diese ATX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Raiffeisen-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 27 169 Aktien gehandelt. Mit 40,389 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der ATX-Aktien im Fokus
Im ATX weist die Raiffeisen-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 8,82 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Redaktion finanzen.at
