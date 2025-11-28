Börse Wien in Grün: ATX liegt im Plus

Der ATX wagt sich am Freitag nicht aus der Reserve.

Im ATX geht es im Wiener Börse-Handel um 12:08 Uhr um 0,17 Prozent aufwärts auf 4 991,98 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 146,625 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,021 Prozent auf 4 982,24 Punkte an der Kurstafel, nach 4 983,27 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX bei 4 995,99 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 4 968,15 Punkten.

So bewegt sich der ATX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche kletterte der ATX bereits um 4,08 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.10.2025, wies der ATX einen Stand von 4 682,31 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 28.08.2025, wurde der ATX auf 4 652,04 Punkte taxiert. Der ATX wurde vor einem Jahr, am 28.11.2024, mit 3 528,55 Punkten bewertet.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 36,51 Prozent aufwärts. Das ATX-Jahreshoch liegt derzeit bei 5 001,68 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 481,22 Punkten markiert.

Das sind die Tops und Flops im ATX

Die Gewinner-Aktien im ATX sind derzeit Schoeller-Bleckmann (+ 1,31 Prozent auf 27,05 EUR), Lenzing (+ 1,07 Prozent auf 23,60 EUR), DO (+ 0,85 Prozent auf 190,40 EUR), PORR (+ 0,83 Prozent auf 30,25 EUR) und Verbund (+ 0,80 Prozent auf 63,15 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind derweil CPI Europe (-0,95 Prozent auf 15,64 EUR), BAWAG (-0,43 Prozent auf 115,40 EUR), Vienna Insurance (-0,41 Prozent auf 48,85 EUR), STRABAG SE (-0,39 Prozent auf 76,40 EUR) und EVN (-0,19 Prozent auf 26,45 EUR).

ATX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im ATX weist die voestalpine-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 72 684 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 36,078 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die ATX-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die CPI Europe-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,62 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,07 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at