Börse Wien in Grün: ATX nachmittags freundlich

Um 15:41 Uhr bewegt sich der ATX im Wiener Börse-Handel 0,03 Prozent fester bei 5 905,83 Punkten. Damit kommen die im ATX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 166,007 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,007 Prozent auf 5 903,67 Punkte an der Kurstafel, nach 5 904,09 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX lag am Donnerstag bei 5 868,27 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 957,99 Punkten erreichte.

ATX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn stieg der ATX bereits um 0,803 Prozent. Vor einem Monat, am 21.04.2026, wies der ATX einen Wert von 5 852,36 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, wurde der ATX mit 5 807,44 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 21.05.2025, lag der ATX-Kurs bei 4 422,08 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 10,35 Prozent aufwärts. Das ATX-Jahreshoch liegt derzeit bei 6 018,30 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Punkten verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich aktuell STRABAG SE (+ 2,24 Prozent auf 86,90 EUR), Verbund (+ 1,84 Prozent auf 61,00 EUR), OMV (+ 1,43 Prozent auf 63,70 EUR), Österreichische Post (+ 1,12 Prozent auf 31,65 EUR) und EVN (+ 1,04 Prozent auf 29,10 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind derweil AT S (AT&S) (-2,58 Prozent auf 113,20 EUR), DO (-2,51 Prozent auf 179,00 EUR), Palfinger (-1,76 Prozent auf 33,40 EUR), Andritz (-1,08 Prozent auf 73,20 EUR) und voestalpine (-0,96 Prozent auf 45,24 EUR).

Welche Aktien im ATX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX sticht die AT S (AT&S)-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 153 535 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 37,734 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der ATX-Aktien im Blick

Die Raiffeisen-Aktie hat mit 7,06 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Mit 7,17 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at