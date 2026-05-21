ATX
|
5 912,46
|
8,37
|
0,14 %
|ATX-Kursentwicklung
|
21.05.2026 15:58:58
Börse Wien in Grün: ATX nachmittags freundlich
Um 15:41 Uhr bewegt sich der ATX im Wiener Börse-Handel 0,03 Prozent fester bei 5 905,83 Punkten. Damit kommen die im ATX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 166,007 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,007 Prozent auf 5 903,67 Punkte an der Kurstafel, nach 5 904,09 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des ATX lag am Donnerstag bei 5 868,27 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 957,99 Punkten erreichte.
ATX seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn stieg der ATX bereits um 0,803 Prozent. Vor einem Monat, am 21.04.2026, wies der ATX einen Wert von 5 852,36 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, wurde der ATX mit 5 807,44 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 21.05.2025, lag der ATX-Kurs bei 4 422,08 Punkten.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 10,35 Prozent aufwärts. Das ATX-Jahreshoch liegt derzeit bei 6 018,30 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Punkten verzeichnet.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX
Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich aktuell STRABAG SE (+ 2,24 Prozent auf 86,90 EUR), Verbund (+ 1,84 Prozent auf 61,00 EUR), OMV (+ 1,43 Prozent auf 63,70 EUR), Österreichische Post (+ 1,12 Prozent auf 31,65 EUR) und EVN (+ 1,04 Prozent auf 29,10 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind derweil AT S (AT&S) (-2,58 Prozent auf 113,20 EUR), DO (-2,51 Prozent auf 179,00 EUR), Palfinger (-1,76 Prozent auf 33,40 EUR), Andritz (-1,08 Prozent auf 73,20 EUR) und voestalpine (-0,96 Prozent auf 45,24 EUR).
Welche Aktien im ATX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im ATX sticht die AT S (AT&S)-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 153 535 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 37,734 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der ATX-Aktien im Blick
Die Raiffeisen-Aktie hat mit 7,06 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Mit 7,17 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|5 908,42
|0,07%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach NVIDIA-Zahlen: Dow startet schwächer -- ATX wenig bewegt -- DAX leichter -- Chinas Börsen letztlich schwach - Nikkei klettert kräftig
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Donnerstag seitwärts. Der deutsche Leitindex gibt nach. Der Dow verbucht im Donnerstagshandel Verluste. Die Börsen in Asien fanden am Donnerstag keine gemeinsame Richtung.