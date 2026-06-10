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10.06.2026 15:58:32
Börse Wien in Grün: ATX notiert nachmittags im Plus
Um 15:41 Uhr notiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,17 Prozent fester bei 6 018,60 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 168,717 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,009 Prozent auf 6 008,10 Punkte an der Kurstafel, nach 6 008,65 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des ATX betrug 5 929,24 Punkte, das Tageshoch hingegen 6 021,94 Zähler.
So entwickelt sich der ATX seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX bislang Verluste von 1,07 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, wurde der ATX mit 5 883,65 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 10.03.2026, stand der ATX noch bei 5 452,49 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.06.2025, wies der ATX einen Wert von 4 394,15 Punkten auf.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 12,46 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der ATX bei einem Jahreshoch von 6 167,48 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Zählern erreicht.
ATX-Top-Flop-Liste
Die Gewinner-Aktien im ATX sind derzeit PORR (+ 2,22 Prozent auf 39,10 EUR), Lenzing (+ 1,82 Prozent auf 22,35 EUR), CA Immobilien (+ 1,61 Prozent auf 22,05 EUR), DO (+ 1,59 Prozent auf 179,40 EUR) und STRABAG SE (+ 1,58 Prozent auf 89,80 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind hingegen voestalpine (-1,62 Prozent auf 44,82 EUR), OMV (-1,29 Prozent auf 57,55 EUR), Wienerberger (-1,22 Prozent auf 22,74 EUR), Verbund (-1,17 Prozent auf 58,95 EUR) und Erste Group Bank (-0,19 Prozent auf 102,70 EUR).
ATX-Aktien mit dem größten Börsenwert
Im ATX ist die OMV-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 316 342 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX mit 39,190 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der ATX-Titel im Blick
Unter den ATX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,75 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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