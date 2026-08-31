Börse Wien in Grün: ATX präsentiert sich zum Start fester

Beim ATX lassen sich am Morgen erneut Gewinne beobachten.

Um 09:11 Uhr gewinnt der ATX im Wiener Börse-Handel 0,09 Prozent auf 6 792,73 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 190,950 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,003 Prozent schwächer bei 6 786,37 Punkten in den Handel, nach 6 786,58 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 6 778,06 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6 802,19 Punkten verzeichnete.

ATX seit Beginn Jahr

Der ATX erreichte am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, einen Stand von 6 457,92 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wurde am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, mit 6 148,87 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, notierte der ATX bei 4 614,36 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 26,93 Prozent aufwärts. Der ATX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 802,19 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 5 007,83 Zähler.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich derzeit Lenzing (+ 1,74 Prozent auf 23,45 EUR), OMV (+ 1,49 Prozent auf 67,90 EUR), Wienerberger (+ 1,37 Prozent auf 20,04 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,98 Prozent auf 30,95 EUR) und Raiffeisen (+ 0,80 Prozent auf 63,20 EUR). Die Verlierer im ATX sind derweil STRABAG SE (-1,81 Prozent auf 97,40 EUR), AT S (AT&S) (-1,17 Prozent auf 152,40 EUR), Palfinger (-0,48 Prozent auf 31,20 EUR), Verbund (-0,42 Prozent auf 59,40 EUR) und PORR (-0,26 Prozent auf 38,40 EUR).

ATX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im ATX ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 26 013 Aktien gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 48,013 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der ATX-Titel im Fokus

Unter den ATX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,75 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at