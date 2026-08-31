ATX

6 819,49
32,91
0,48 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtime Liste
Realtime Chart (Indikation)
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
ATX aktuell 31.08.2026 09:28:52

Börse Wien in Grün: ATX präsentiert sich zum Start fester

Börse Wien in Grün: ATX präsentiert sich zum Start fester

Beim ATX lassen sich am Morgen erneut Gewinne beobachten.

Um 09:11 Uhr gewinnt der ATX im Wiener Börse-Handel 0,09 Prozent auf 6 792,73 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 190,950 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,003 Prozent schwächer bei 6 786,37 Punkten in den Handel, nach 6 786,58 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 6 778,06 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6 802,19 Punkten verzeichnete.

ATX seit Beginn Jahr

Der ATX erreichte am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, einen Stand von 6 457,92 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wurde am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, mit 6 148,87 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, notierte der ATX bei 4 614,36 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 26,93 Prozent aufwärts. Der ATX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 802,19 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 5 007,83 Zähler.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich derzeit Lenzing (+ 1,74 Prozent auf 23,45 EUR), OMV (+ 1,49 Prozent auf 67,90 EUR), Wienerberger (+ 1,37 Prozent auf 20,04 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,98 Prozent auf 30,95 EUR) und Raiffeisen (+ 0,80 Prozent auf 63,20 EUR). Die Verlierer im ATX sind derweil STRABAG SE (-1,81 Prozent auf 97,40 EUR), AT S (AT&S) (-1,17 Prozent auf 152,40 EUR), Palfinger (-0,48 Prozent auf 31,20 EUR), Verbund (-0,42 Prozent auf 59,40 EUR) und PORR (-0,26 Prozent auf 38,40 EUR).

ATX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im ATX ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 26 013 Aktien gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 48,013 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der ATX-Titel im Fokus

Unter den ATX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,75 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Die Tops und Flops im ATX

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

ATX 6 821,89 0,52%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14:43 NVIDIA-Aktie & Co. aufgestockt, Caterpillar sticht heraus: Fisher Asset Management-Depot im zweiten Quartal
30.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 35: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
30.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 35
29.08.26 KW 35: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
29.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Zinssorgen im Fokus: ATX mit Rekordhoch -- DAX in Rot -- US-Börsen geben nach -- Asiens Börsen mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Montag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich dagegen mit Verlusten. Die US-Börsen verbuchen zum Wochenstart Abgaben. Die asiatischen Börsen bewegten sich am Montag mehrheitlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen