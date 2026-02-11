Börse Wien in Grün: ATX Prime am Mittwochmittag mit positivem Vorzeichen

Der ATX Prime erhöht sich im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr um 0,24 Prozent auf 2 851,31 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 2 844,45 Punkte an der Kurstafel, nach 2 844,45 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX Prime bei 2 835,60 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 2 881,38 Punkten.

So bewegt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche gewann der ATX Prime bereits um 1,33 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2 685,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.11.2025, erreichte der ATX Prime einen Wert von 2 414,58 Punkten. Der ATX Prime wurde vor einem Jahr, am 11.02.2025, mit 1 967,79 Punkten bewertet.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 7,27 Prozent. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 2 881,38 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 2 638,17 Punkte.

Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich aktuell ZUMTOBEL (+ 3,00 Prozent auf 4,12 EUR), BAWAG (+ 2,81 Prozent auf 138,90 EUR), Polytec (+ 2,36 Prozent auf 3,90 EUR), CA Immobilien (+ 1,57 Prozent auf 25,80 EUR) und UBM Development (+ 1,52 Prozent auf 20,00 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen derweil Wolford (-2,52 Prozent auf 3,10 EUR), Frequentis (-2,23 Prozent auf 78,80 EUR), AT S (AT&S) (-2,14 Prozent auf 50,40 EUR), Palfinger (-1,81 Prozent auf 38,05 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (-1,76 Prozent auf 100,20 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die voestalpine-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 134 817 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 42,486 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder im Fokus

Unter den ATX Prime-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Kapsch TrafficCom-Aktie mit 4,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,99 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at