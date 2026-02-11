Wolford Aktie
WKN: 83400 / ISIN: AT0000834007
|Index im Fokus
|
11.02.2026 12:27:18
Börse Wien in Grün: ATX Prime am Mittwochmittag mit positivem Vorzeichen
Der ATX Prime erhöht sich im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr um 0,24 Prozent auf 2 851,31 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 2 844,45 Punkte an der Kurstafel, nach 2 844,45 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der ATX Prime bei 2 835,60 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 2 881,38 Punkten.
So bewegt sich der ATX Prime im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche gewann der ATX Prime bereits um 1,33 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2 685,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.11.2025, erreichte der ATX Prime einen Wert von 2 414,58 Punkten. Der ATX Prime wurde vor einem Jahr, am 11.02.2025, mit 1 967,79 Punkten bewertet.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 7,27 Prozent. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 2 881,38 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 2 638,17 Punkte.
Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime
Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich aktuell ZUMTOBEL (+ 3,00 Prozent auf 4,12 EUR), BAWAG (+ 2,81 Prozent auf 138,90 EUR), Polytec (+ 2,36 Prozent auf 3,90 EUR), CA Immobilien (+ 1,57 Prozent auf 25,80 EUR) und UBM Development (+ 1,52 Prozent auf 20,00 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen derweil Wolford (-2,52 Prozent auf 3,10 EUR), Frequentis (-2,23 Prozent auf 78,80 EUR), AT S (AT&S) (-2,14 Prozent auf 50,40 EUR), Palfinger (-1,81 Prozent auf 38,05 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (-1,76 Prozent auf 100,20 EUR).
ATX Prime-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Aktuell weist die voestalpine-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 134 817 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 42,486 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder im Fokus
Unter den ATX Prime-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Kapsch TrafficCom-Aktie mit 4,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,99 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Palfinger AG
|
17:58
|Börse Wien in Rot: ATX Prime fällt zum Handelsende zurück (finanzen.at)
|
15:59
|Anleger in Wien halten sich zurück: Das macht der ATX Prime am Nachmittag (finanzen.at)
|
12.02.26
|Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime gibt am Mittag nach (finanzen.at)
|
11.02.26
|Börse Wien in Grün: ATX Prime am Mittwochmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
11.02.26
|Mittwochshandel in Wien: ATX Prime-Börsianer greifen zum Start zu (finanzen.at)
|
10.02.26
|Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime verbucht zum Ende des Dienstagshandels Abschläge (finanzen.at)
|
10.02.26
|Zurückhaltung in Wien: ATX Prime verbucht am Dienstagnachmittag Abschläge (finanzen.at)
|
09.02.26
|Optimismus in Wien: ATX Prime zum Start des Montagshandels freundlich (finanzen.at)