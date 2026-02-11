Wolford Aktie

Wolford für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 83400 / ISIN: AT0000834007

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index im Fokus 11.02.2026 12:27:18

Börse Wien in Grün: ATX Prime am Mittwochmittag mit positivem Vorzeichen

Börse Wien in Grün: ATX Prime am Mittwochmittag mit positivem Vorzeichen

Der ATX Prime steigt am Mittwoch.

Der ATX Prime erhöht sich im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr um 0,24 Prozent auf 2 851,31 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 2 844,45 Punkte an der Kurstafel, nach 2 844,45 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX Prime bei 2 835,60 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 2 881,38 Punkten.

So bewegt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche gewann der ATX Prime bereits um 1,33 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2 685,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.11.2025, erreichte der ATX Prime einen Wert von 2 414,58 Punkten. Der ATX Prime wurde vor einem Jahr, am 11.02.2025, mit 1 967,79 Punkten bewertet.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 7,27 Prozent. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 2 881,38 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 2 638,17 Punkte.

Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich aktuell ZUMTOBEL (+ 3,00 Prozent auf 4,12 EUR), BAWAG (+ 2,81 Prozent auf 138,90 EUR), Polytec (+ 2,36 Prozent auf 3,90 EUR), CA Immobilien (+ 1,57 Prozent auf 25,80 EUR) und UBM Development (+ 1,52 Prozent auf 20,00 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen derweil Wolford (-2,52 Prozent auf 3,10 EUR), Frequentis (-2,23 Prozent auf 78,80 EUR), AT S (AT&S) (-2,14 Prozent auf 50,40 EUR), Palfinger (-1,81 Prozent auf 38,05 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (-1,76 Prozent auf 100,20 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die voestalpine-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 134 817 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 42,486 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder im Fokus

Unter den ATX Prime-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Kapsch TrafficCom-Aktie mit 4,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,99 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle Marktberichte im Überblick
Zur Übersichtsseite
Alle ATX Prime-Werte

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Palfinger AG

mehr Nachrichten