Börse Wien in Grün: ATX Prime am Montagnachmittag stärker

Der ATX Prime befindet sich am Nachmittag im Aufwärtstrend.

Um 15:41 Uhr springt der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,66 Prozent auf 3 233,90 Punkte an. Zuvor ging der ATX Prime 0,013 Prozent schwächer bei 3 212,25 Punkten in den Handel, nach 3 212,66 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 3 207,87 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 3 234,16 Punkten.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Der ATX Prime wies vor einem Monat, am 22.05.2026, einen Stand von 2 958,18 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, notierte der ATX Prime bei 2 581,07 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, notierte der ATX Prime bei 2 173,08 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 21,66 Prozent aufwärts. Bei 3 234,16 Punkten verzeichnete der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 2 489,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 5,53 Prozent auf 238,50 EUR), voestalpine (+ 2,93 Prozent auf 44,98 EUR), STRABAG SE (+ 1,96 Prozent auf 88,40 EUR), Andritz (+ 1,28 Prozent auf 79,00 EUR) und FACC (+ 0,88 Prozent auf 18,24 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen hingegen Warimpex (-6,06 Prozent auf 0,50 EUR), Wolford (-4,00 Prozent auf 2,40 EUR), Marinomed Biotech (-3,19 Prozent auf 9,10 EUR), Lenzing (-2,98 Prozent auf 27,70 EUR) und Polytec (-2,91 Prozent auf 4,34 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im ATX Prime das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 124 437 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 45,405 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der ATX Prime-Mitglieder

Die OMV-Aktie hat mit 6,80 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Mit 8,13 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie an.

Redaktion finanzen.at