28.01.2026 15:58:47
Börse Wien in Grün: ATX Prime am Nachmittag im Aufwind
Am Mittwoch notiert der ATX Prime um 15:42 Uhr via Wiener Börse 0,23 Prozent höher bei 2 794,64 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 2 788,18 Punkte an der Kurstafel, nach 2 788,18 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 2 772,80 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 798,67 Zählern.
ATX Prime seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht stieg der ATX Prime bereits um 1,99 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime stand am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, bei 2 604,50 Punkten. Der ATX Prime verzeichnete vor drei Monaten, am 28.10.2025, den Stand von 2 337,62 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.01.2025, wies der ATX Prime 1 897,48 Punkte auf.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 5,13 Prozent nach oben. Bei 2 798,67 Punkten erreichte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 2 638,17 Zählern.
Heutige Tops und Flops im ATX Prime
Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Addiko Bank (+ 3,86 Prozent auf 26,90 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1,34 Prozent auf 98,60 EUR), Lenzing (+ 1,33 Prozent auf 26,75 EUR), PORR (+ 1,30 Prozent auf 35,10 EUR) und OMV (+ 1,29 Prozent auf 50,10 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime derweil Warimpex (-2,75 Prozent auf 0,50 EUR), Polytec (-1,97 Prozent auf 3,99 EUR), STRABAG SE (-1,89 Prozent auf 88,30 EUR), DO (-1,68 Prozent auf 198,60 EUR) und AT S (AT&S) (-1,48 Prozent auf 40,05 EUR).
ATX Prime-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Im ATX Prime sticht die Raiffeisen-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 175 709 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit 41,981 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien im Blick
Die CPI Europe-Aktie verzeichnet mit 6,18 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,77 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
