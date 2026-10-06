Rosenbauer Aktie

Rosenbauer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 92255 / ISIN: AT0000922554

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
ATX Prime-Marktbericht 06.10.2026 09:29:15

Börse Wien in Grün: ATX Prime beginnt Handel mit Gewinnen

Börse Wien in Grün: ATX Prime beginnt Handel mit Gewinnen

Das macht der ATX Prime am Morgen.

Um 09:12 Uhr bewegt sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,09 Prozent höher bei 3 311,56 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,001 Prozent auf 3 308,67 Punkte an der Kurstafel, nach 3 308,71 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3 307,87 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 326,31 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 3 369,49 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 06.07.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 3 226,80 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.10.2025, wies der ATX Prime einen Stand von 2 364,31 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 24,58 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3 448,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops im ATX Prime

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Schoeller-Bleckmann (+ 1,36 Prozent auf 29,80 EUR), Rosenbauer (+ 1,29 Prozent auf 62,80 EUR), ZUMTOBEL (+ 0,97 Prozent auf 4,16 EUR), CA Immobilien (+ 0,93 Prozent auf 21,65 EUR) und Erste Group Bank (+ 0,87 Prozent auf 115,90 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen hingegen Wolford (-6,25 Prozent auf 2,10 EUR), Wienerberger (-3,54 Prozent auf 16,10 EUR), AMAG (-1,79 Prozent auf 27,40 EUR), Flughafen Wien (-1,13 Prozent auf 52,60 EUR) und Polytec (-1,01 Prozent auf 5,88 EUR) unter Druck.

ATX Prime-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im ATX Prime ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 259 586 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 44,128 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,34 erwartet. Die OMV-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,56 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Alle ATX Prime-Werte
Alle Marktberichte im Überblick

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu ZUMTOBEL AG

mehr Nachrichten

Analysen zu ZUMTOBEL AG

mehr Analysen
19.06.26 ZUMTOBEL neutral Erste Group Bank
14.07.25 ZUMTOBEL neutral Erste Group Bank
07.06.24 ZUMTOBEL neutral Erste Group Bank
25.05.23 ZUMTOBEL neutral Erste Group Bank
11.07.22 ZUMTOBEL neutral Erste Group Bank
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AMAG 28,00 0,36% AMAG
CA Immobilien 21,90 2,10% CA Immobilien
Erste Group Bank AG 116,30 1,22% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 28,80 -0,35% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
Flughafen Wien AG 53,60 0,75% Flughafen Wien AG
OMV AG 71,20 0,21% OMV AG
Polytec 5,90 -0,67% Polytec
Rosenbauer 62,60 0,97% Rosenbauer
Schoeller-Bleckmann 28,80 -2,04% Schoeller-Bleckmann
Wienerberger AG 16,06 -3,77% Wienerberger AG
Wolford AG 2,24 0,00% Wolford AG
ZUMTOBEL AG 4,10 -0,49% ZUMTOBEL AG

Indizes in diesem Artikel

ATX Prime 3 329,63 0,63%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 40
04.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 40: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.10.26 KW 40: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.10.26 September 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

ATX beendet Handel auf grünem Terrain -- DAX geht fester in den Feierabend -- US-Börsen höher -- Asiens Börsen schließen stärker
An den heimischen sowie den deutschen Börsen ließ sich ein stärkerer Handel beobachten. Die US-Börsen zeigen sich gut behauptet. An den Börsen in Asien ging es am Dienstag nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen