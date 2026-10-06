Rosenbauer Aktie
WKN: 92255 / ISIN: AT0000922554
|ATX Prime-Marktbericht
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06.10.2026 09:29:15
Börse Wien in Grün: ATX Prime beginnt Handel mit Gewinnen
Um 09:12 Uhr bewegt sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,09 Prozent höher bei 3 311,56 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,001 Prozent auf 3 308,67 Punkte an der Kurstafel, nach 3 308,71 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3 307,87 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 326,31 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 3 369,49 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 06.07.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 3 226,80 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.10.2025, wies der ATX Prime einen Stand von 2 364,31 Punkten auf.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 24,58 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3 448,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Zählern verzeichnet.
Tops und Flops im ATX Prime
Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Schoeller-Bleckmann (+ 1,36 Prozent auf 29,80 EUR), Rosenbauer (+ 1,29 Prozent auf 62,80 EUR), ZUMTOBEL (+ 0,97 Prozent auf 4,16 EUR), CA Immobilien (+ 0,93 Prozent auf 21,65 EUR) und Erste Group Bank (+ 0,87 Prozent auf 115,90 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen hingegen Wolford (-6,25 Prozent auf 2,10 EUR), Wienerberger (-3,54 Prozent auf 16,10 EUR), AMAG (-1,79 Prozent auf 27,40 EUR), Flughafen Wien (-1,13 Prozent auf 52,60 EUR) und Polytec (-1,01 Prozent auf 5,88 EUR) unter Druck.
ATX Prime-Aktien mit dem größten Börsenwert
Im ATX Prime ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 259 586 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 44,128 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,34 erwartet. Die OMV-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,56 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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