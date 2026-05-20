Börse Wien in Grün: ATX Prime bewegt sich am Mittag im Plus

Der ATX Prime legt im Wiener Börse-Handel um 12:10 Uhr um 0,62 Prozent auf 2 906,71 Punkte zu. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,007 Prozent auf 2 888,95 Punkte an der Kurstafel, nach 2 888,75 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 2 910,36 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 2 882,71 Punkten.

ATX Prime auf Jahressicht

Auf Wochensicht stieg der ATX Prime bereits um 0,319 Prozent. Vor einem Monat, am 20.04.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2 903,12 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.02.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2 886,08 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.05.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2 243,10 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 9,35 Prozent. 2 973,28 Punkte markierten den Höchststand des ATX Prime im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Punkten registriert.

ATX Prime-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 4,25 Prozent auf 108,00 EUR), Frequentis (+ 3,84 Prozent auf 73,10 EUR), FACC (+ 2,68 Prozent auf 14,58 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 2,38 Prozent auf 81,90 EUR) und Raiffeisen (+ 1,96 Prozent auf 45,88 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich hingegen Marinomed Biotech (-3,02 Prozent auf 9,65 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,40 Prozent auf 5,70 EUR), ZUMTOBEL (-2,19 Prozent auf 3,58 EUR), Warimpex (-1,51 Prozent auf 0,52 EUR) und Österreichische Post (-1,45 Prozent auf 30,60 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im ATX Prime sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 96 075 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX Prime hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 37,384 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte im Fokus

Die Raiffeisen-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,14 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at