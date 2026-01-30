Kapsch TrafficCom Aktie
WKN: KAPSCH / ISIN: AT000KAPSCH9
|ATX Prime-Marktbericht
|
30.01.2026 15:58:46
Börse Wien in Grün: ATX Prime bewegt sich am Nachmittag im Plus
Der ATX Prime legt im Wiener Börse-Handel um 15:42 Uhr um 1,02 Prozent auf 2 796,56 Punkte zu. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,056 Prozent auf 2 770,02 Punkte an der Kurstafel, nach 2 768,46 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 2 797,52 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 2 770,02 Punkten.
ATX Prime auf Jahressicht
Auf Wochensicht stieg der ATX Prime bereits um 2,06 Prozent. Vor einem Monat, am 30.12.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2 644,70 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 30.10.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2 364,71 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.01.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 1 926,21 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 5,21 Prozent. 2 809,51 Punkte markierten den Höchststand des ATX Prime im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 638,17 Punkten registriert.
ATX Prime-Aufsteiger und -Absteiger
Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Raiffeisen (+ 2,27 Prozent auf 43,34 EUR), Erste Group Bank (+ 2,13 Prozent auf 110,10 EUR), PORR (+ 1,90 Prozent auf 34,95 EUR), Vienna Insurance (+ 1,83 Prozent auf 66,90 EUR) und BAWAG (+ 1,60 Prozent auf 139,70 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich hingegen Warimpex (-4,94 Prozent auf 0,48 EUR), Marinomed Biotech (-3,54 Prozent auf 17,70 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,01 Prozent auf 5,84 EUR), Lenzing (-1,92 Prozent auf 25,60 EUR) und Rosenbauer (-1,84 Prozent auf 48,10 EUR).
ATX Prime-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Im ATX Prime sticht die Raiffeisen-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 179 342 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX Prime hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 42,719 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte im Fokus
Die CPI Europe-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,67 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Kapsch TrafficCom AG
|24.11.25
|Kapsch TrafficCom buy
|Erste Group Bank
|27.08.25
|Kapsch TrafficCom buy
|Erste Group Bank
|26.02.25
|Kapsch TrafficCom buy
|Erste Group Bank
|25.11.24
|Kapsch TrafficCom kaufen
|Erste Group Bank
|04.09.24
|Kapsch TrafficCom kaufen
|Erste Group Bank
