ATX Prime-Marktbericht 30.01.2026 15:58:46

Börse Wien in Grün: ATX Prime bewegt sich am Nachmittag im Plus

ATX Prime-Handel am Freitag.

Der ATX Prime legt im Wiener Börse-Handel um 15:42 Uhr um 1,02 Prozent auf 2 796,56 Punkte zu. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,056 Prozent auf 2 770,02 Punkte an der Kurstafel, nach 2 768,46 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 2 797,52 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 2 770,02 Punkten.

ATX Prime auf Jahressicht

Auf Wochensicht stieg der ATX Prime bereits um 2,06 Prozent. Vor einem Monat, am 30.12.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2 644,70 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 30.10.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2 364,71 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.01.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 1 926,21 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 5,21 Prozent. 2 809,51 Punkte markierten den Höchststand des ATX Prime im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 638,17 Punkten registriert.

ATX Prime-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Raiffeisen (+ 2,27 Prozent auf 43,34 EUR), Erste Group Bank (+ 2,13 Prozent auf 110,10 EUR), PORR (+ 1,90 Prozent auf 34,95 EUR), Vienna Insurance (+ 1,83 Prozent auf 66,90 EUR) und BAWAG (+ 1,60 Prozent auf 139,70 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich hingegen Warimpex (-4,94 Prozent auf 0,48 EUR), Marinomed Biotech (-3,54 Prozent auf 17,70 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,01 Prozent auf 5,84 EUR), Lenzing (-1,92 Prozent auf 25,60 EUR) und Rosenbauer (-1,84 Prozent auf 48,10 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im ATX Prime sticht die Raiffeisen-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 179 342 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX Prime hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 42,719 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte im Fokus

Die CPI Europe-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,67 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Alle ATX Prime-Werte

24.11.25 Kapsch TrafficCom buy Erste Group Bank
27.08.25 Kapsch TrafficCom buy Erste Group Bank
26.02.25 Kapsch TrafficCom buy Erste Group Bank
25.11.24 Kapsch TrafficCom kaufen Erste Group Bank
04.09.24 Kapsch TrafficCom kaufen Erste Group Bank
Aktien in diesem Artikel

BAWAG 137,40 -0,07% BAWAG
CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ) 15,55 -2,69% CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
Erste Group Bank AG 109,50 1,58% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 28,45 0,53% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
Kapsch TrafficCom AG 5,86 -1,68% Kapsch TrafficCom AG
Lenzing AG 25,50 -2,30% Lenzing AG
Marinomed Biotech AG 18,60 1,36% Marinomed Biotech AG
OMV AG 50,05 -0,10% OMV AG
PORR AG 34,85 1,60% PORR AG
Raiffeisen 42,68 0,71% Raiffeisen
Rosenbauer 47,50 -3,06% Rosenbauer
Vienna Insurance 66,30 0,91% Vienna Insurance
Warimpex 0,48 -4,94% Warimpex

Indizes in diesem Artikel

ATX Prime 2 779,34 0,39%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

17:04 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16:54 KW 5: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
16:52 Januar 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
30.01.26 Januar 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4

ATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

