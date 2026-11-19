Der ATX Prime setzt seinen Aufwärtstrend auch heute fort und verbucht erneut Gewinne.

Am Donnerstag klettert der ATX Prime um 09:11 Uhr via Wiener Börse um 0,82 Prozent auf 3 163,72 Punkte. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,002 Prozent auf 3 138,07 Punkte an der Kurstafel, nach 3 138,13 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX Prime lag heute bei 3 166,51 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 136,05 Punkten erreichte.

So bewegt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX Prime bereits um 2,99 Prozent abwärts. Der ATX Prime lag noch vor einem Monat, am 19.10.2026, bei 3 194,93 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.08.2026, stand der ATX Prime bei 3 245,27 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.11.2025, wurde der ATX Prime mit 2 390,42 Punkten berechnet.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 19,02 Prozent. Das Jahreshoch des ATX Prime steht derzeit bei 3 448,52 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2 489,01 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 5,80 Prozent auf 120,40 EUR), PORR (+ 3,25 Prozent auf 33,35 EUR), FACC (+ 3,06) Prozent auf 14,80 EUR), Semperit (+ 1,28 Prozent auf 15,85 EUR) und Raiffeisen (+ 1,25 Prozent auf 60,60 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil Warimpex (-6,55 Prozent auf 0,43 EUR), Kapsch TrafficCom (-4,58 Prozent auf 3,33 EUR), Frequentis (-2,37 Prozent auf 66,00 EUR), Lenzing (-0,95 Prozent auf 10,40 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (-0,94 Prozent auf 73,50 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im ATX Prime ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 15 749 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 44,672 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,91 erwartet. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,89 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at