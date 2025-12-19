Kapsch TrafficCom Aktie
WKN: KAPSCH / ISIN: AT000KAPSCH9
|ATX Prime-Performance im Fokus
|
19.12.2025 12:27:06
Börse Wien in Grün: ATX Prime legt mittags zu
Am Freitag erhöht sich der ATX Prime um 12:10 Uhr via Wiener Börse um 0,60 Prozent auf 2 592,04 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0,014 Prozent leichter bei 2 576,15 Punkten in den Handel, nach 2 576,52 Punkten am Vortag.
Bei 2 571,05 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tagestief, während er hingegen mit 2 594,84 Punkten den höchsten Stand markierte.
So entwickelt sich der ATX Prime im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX Prime bislang ein Plus von 2,16 Prozent. Der ATX Prime erreichte vor einem Monat, am 19.11.2025, einen Stand von 2 390,42 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.09.2025, bewegte sich der ATX Prime bei 2 312,60 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.12.2024, betrug der ATX Prime-Kurs 1 787,24 Punkte.
Seit Jahresbeginn 2025 legte der Index bereits um 41,96 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 2 594,84 Punkten. Bei 1 745,07 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Das sind die Tops und Flops im ATX Prime
Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Frequentis (+ 3,31 Prozent auf 68,60 EUR), Raiffeisen (+ 2,98 Prozent auf 37,30 EUR), Telekom Austria (+ 1,51 Prozent auf 8,75 EUR), Flughafen Wien (+ 1,47 Prozent auf 55,20 EUR) und Andritz (+ 1,30 Prozent auf 66,10 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil Kapsch TrafficCom (-3,47 Prozent auf 5,56 EUR), FACC (-3,28 Prozent auf 11,22 EUR), Marinomed Biotech (-2,08 Prozent auf 18,85 EUR), UBM Development (-1,44 Prozent auf 20,50 EUR) und Warimpex (-1,43 Prozent auf 0,48 EUR) unter Druck.
ATX Prime-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Raiffeisen-Aktie. 252 152 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 38,505 Mrd. Euro.
KGV und Dividende der ATX Prime-Aktien
Im ATX Prime weist die Marinomed Biotech-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,34 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Kapsch TrafficCom AGmehr Nachrichten
|
19.12.25
|Börse Wien: ATX Prime letztendlich fester (finanzen.at)
|
19.12.25
|Börse Wien in Grün: ATX Prime legt mittags zu (finanzen.at)
|
17.12.25
|Mittwochshandel in Wien: ATX Prime schließt in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
17.12.25
|Mittwochshandel in Wien: ATX Prime zum Start stärker (finanzen.at)
|
16.12.25
|Handel in Wien: ATX Prime-Börsianer greifen am Nachmittag zu (finanzen.at)
|
16.12.25
|Wiener Börse-Handel: ATX Prime am Mittag mit Gewinnen (finanzen.at)
|
16.12.25
|Freundlicher Handel: ATX Prime zum Start des Dienstagshandels in Grün (finanzen.at)
|
15.12.25
|Freundlicher Handel: ATX Prime am Nachmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)