Börse Wien in Grün: ATX Prime legt mittags zu

Heute zeigen sich die Börsianer in Wien zuversichtlich.

Am Freitag erhöht sich der ATX Prime um 12:10 Uhr via Wiener Börse um 0,60 Prozent auf 2 592,04 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0,014 Prozent leichter bei 2 576,15 Punkten in den Handel, nach 2 576,52 Punkten am Vortag.

Bei 2 571,05 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tagestief, während er hingegen mit 2 594,84 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX Prime bislang ein Plus von 2,16 Prozent. Der ATX Prime erreichte vor einem Monat, am 19.11.2025, einen Stand von 2 390,42 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.09.2025, bewegte sich der ATX Prime bei 2 312,60 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.12.2024, betrug der ATX Prime-Kurs 1 787,24 Punkte.

Seit Jahresbeginn 2025 legte der Index bereits um 41,96 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 2 594,84 Punkten. Bei 1 745,07 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Tops und Flops im ATX Prime

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Frequentis (+ 3,31 Prozent auf 68,60 EUR), Raiffeisen (+ 2,98 Prozent auf 37,30 EUR), Telekom Austria (+ 1,51 Prozent auf 8,75 EUR), Flughafen Wien (+ 1,47 Prozent auf 55,20 EUR) und Andritz (+ 1,30 Prozent auf 66,10 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil Kapsch TrafficCom (-3,47 Prozent auf 5,56 EUR), FACC (-3,28 Prozent auf 11,22 EUR), Marinomed Biotech (-2,08 Prozent auf 18,85 EUR), UBM Development (-1,44 Prozent auf 20,50 EUR) und Warimpex (-1,43 Prozent auf 0,48 EUR) unter Druck.

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Raiffeisen-Aktie. 252 152 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 38,505 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der ATX Prime-Aktien

Im ATX Prime weist die Marinomed Biotech-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,34 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

