FACC Aktie
WKN DE: A1147K / ISIN: AT00000FACC2
|ATX Prime-Performance im Fokus
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14.08.2026 15:58:45
Börse Wien in Grün: ATX Prime legt nachmittags zu
Am Freitag erhöht sich der ATX Prime um 15:42 Uhr via Wiener Börse um 0,12 Prozent auf 3 318,09 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0,003 Prozent fester bei 3 314,17 Punkten in den Handel, nach 3 314,07 Punkten am Vortag.
Bei 3 297,32 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tagestief, während er hingegen mit 3 319,06 Punkten den höchsten Stand markierte.
So entwickelt sich der ATX Prime im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX Prime bislang ein Plus von 1,22 Prozent. Der ATX Prime erreichte vor einem Monat, am 14.07.2026, einen Stand von 3 198,48 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.05.2026, bewegte sich der ATX Prime bei 2 929,63 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.08.2025, betrug der ATX Prime-Kurs 2 384,52 Punkte.
Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 24,83 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3 337,77 Punkten. Bei 2 489,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Das sind die Tops und Flops im ATX Prime
Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Marinomed Biotech (+ 25,00 Prozent auf 5,00 EUR), AT S (AT&S) (+ 3,81 Prozent auf 174,20 EUR), Polytec (+ 3,38 Prozent auf 4,90 EUR), Telekom Austria (+ 2,38 Prozent auf 10,34 EUR) und FACC (+ 2,15 Prozent auf 17,14 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil Wolford (-8,00 Prozent auf 2,30 EUR), Frequentis (-2,94 Prozent auf 72,60 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-1,98 Prozent auf 84,00 EUR), voestalpine (-1,96 Prozent auf 45,90 EUR) und ZUMTOBEL (-1,47 Prozent auf 4,03 EUR) unter Druck.
ATX Prime-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Polytec-Aktie. 114 113 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 47,352 Mrd. Euro.
KGV und Dividende der ATX Prime-Aktien
Im ATX Prime weist die OMV-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,00 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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