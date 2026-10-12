Flughafen Wien Aktie
WKN DE: A2AMK9 / ISIN: AT00000VIE62
|Wiener Börse-Handel im Blick
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12.10.2026 17:59:11
Börse Wien in Grün: ATX Prime letztendlich mit grünem Vorzeichen
Letztendlich bewegte sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,94 Prozent höher bei 3 243,06 Punkten. In den Montagshandel ging der ATX Prime 0,024 Prozent stärker bei 3 213,57 Punkten, nach 3 212,80 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des ATX Prime lag am Montag bei 3 213,57 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 250,04 Punkten erreichte.
So bewegt sich der ATX Prime auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 3 378,94 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, bei 3 189,18 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 2 331,20 Punkten gehandelt.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 22,00 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 3 448,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Punkten verzeichnet.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime
Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich derzeit Lenzing (+ 8,19 Prozent auf 11,36 EUR), Semperit (+ 4,84 Prozent auf 19,50 EUR), UNIQA Insurance (+ 3,13 Prozent auf 17,16 EUR), Raiffeisen (+ 2,78 Prozent auf 57,30 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 1,54 Prozent auf 29,65 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen derweil Wolford (-9,01 Prozent auf 2,02 EUR), Kapsch TrafficCom (-3,10 Prozent auf 4,06 EUR), Addiko Bank (-1,19 Prozent auf 25,00 EUR), Flughafen Wien (-1,13 Prozent auf 52,60 EUR) und Rosenbauer (-0,97 Prozent auf 61,20 EUR).
Welche ATX Prime-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Das Handelsvolumen der Erste Group Bank-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 386 351 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 42,186 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.
KGV und Dividende der ATX Prime-Mitglieder
Unter den ATX Prime-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,61 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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