Börse Wien in Grün: ATX Prime liegt zum Handelsende im Plus

Am Montag sprang der ATX Prime via Wiener Börse schlussendlich um 0,25 Prozent auf 3 160,41 Punkte an. Zuvor ging der ATX Prime 0,007 Prozent tiefer bei 3 152,16 Punkten in den Montagshandel, nach 3 152,39 Punkten am Vortag.

Bei 3 177,21 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tageshoch, während er hingegen mit 3 146,94 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 02.10.2026, notierte der ATX Prime bei 3 295,49 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, betrug der ATX Prime-Kurs 3 181,80 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2 393,94 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 18,89 Prozent zu. Bei 3 448,52 Punkten erreichte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops im ATX Prime

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind aktuell Wienerberger (+ 4,74 Prozent auf 17,00 EUR), Flughafen Wien (+ 3,47 Prozent auf 53,60 EUR), AMAG (+ 3,25 Prozent auf 31,80 EUR), STRABAG SE (+ 3,17 Prozent auf 104,20 EUR) und voestalpine (+ 2,47 Prozent auf 42,32 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen hingegen Polytec (-10,61 Prozent auf 4,38 EUR), Wolford (-8,26 Prozent auf 2,00 EUR), Kapsch TrafficCom (-3,33 Prozent auf 3,77 EUR), Schoeller-Bleckmann (-3,19 Prozent auf 28,85 EUR) und OMV (-3,02 Prozent auf 73,85 EUR) unter Druck.

Welche ATX Prime-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Erste Group Bank-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 401 195 Aktien gehandelt. Im ATX Prime hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 42,108 Mrd. Euro den größten Anteil.

KGV und Dividende der ATX Prime-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,46 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,28 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at