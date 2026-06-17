Börse Wien in Grün: ATX Prime mit Gewinnen

Der ATX Prime befindet sich am Mittwochmittag im Aufwind.

Um 12:09 Uhr bewegt sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,98 Prozent stärker bei 3 205,10 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,050 Prozent auf 3 175,52 Punkte an der Kurstafel, nach 3 173,94 Punkten am Vortag.

Bei 3 207,03 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tageshoch, während er hingegen mit 3 172,10 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

ATX Prime-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX Prime bislang ein Plus von 3,85 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wies am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, einen Wert von 2 898,02 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 17.03.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 2 655,36 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 17.06.2025, wies der ATX Prime einen Wert von 2 196,72 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 20,58 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3 207,03 Punkten. 2 489,01 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im ATX Prime

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Lenzing (+ 13,40 Prozent auf 27,50 EUR), AT S (AT&S) (+ 7,91 Prozent auf 211,50 EUR), PORR (+ 3,43 Prozent auf 45,20 EUR), ZUMTOBEL (+ 3,29 Prozent auf 4,39 EUR) und FACC (+ 2,71 Prozent auf 17,46 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen derweil Wolford (-4,55 Prozent auf 2,52 EUR), Warimpex (-4,47 Prozent auf 0,49 EUR), STRABAG SE (-3,41 Prozent auf 90,70 EUR), AMAG (-2,88 Prozent auf 27,00 EUR) und DO (-1,39 Prozent auf 213,50 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lenzing-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 219 619 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 43,268 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der ATX Prime-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6,74 zu Buche schlagen. Mit 8,17 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at