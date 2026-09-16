AMAG Aktie
WKN DE: A1JFYU / ISIN: AT00000AMAG3
|Index-Performance im Blick
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16.09.2026 12:26:53
Börse Wien in Grün: ATX Prime mit grünem Vorzeichen
Um 12:09 Uhr steht im Wiener Börse-Handel ein Plus von 0,01 Prozent auf 3 311,80 Punkte an der ATX Prime-Kurstafel. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,063 Prozent auf 3 313,57 Punkte an der Kurstafel, nach 3 311,48 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der ATX Prime bei 3 342,96 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 3 311,42 Punkten.
ATX Prime seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn verbucht der ATX Prime bislang einen Verlust von 2,04 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, wies der ATX Prime 3 316,35 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 16.06.2026, erreichte der ATX Prime einen Wert von 3 173,94 Punkten. Der ATX Prime stand vor einem Jahr, am 16.09.2025, bei 2 285,10 Punkten.
Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 24,59 Prozent zu Buche. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 3 392,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Punkten markiert.
ATX Prime-Tops und -Flops
Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Wolford (+ 9,26 Prozent auf 2,36 EUR), Polytec (+ 2,67 Prozent auf 5,00 EUR), AT S (AT&S) (+ 2,09 Prozent auf 156,40 EUR), EVN (+ 1,93 Prozent auf 29,00 EUR) und Verbund (+ 1,42 Prozent auf 60,85 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime derweil Frequentis (-2,19 Prozent auf 67,00 EUR), AMAG (-1,82 Prozent auf 26,90 EUR), Erste Group Bank (-1,01 Prozent auf 117,30 EUR), Rosenbauer (-0,93 Prozent auf 63,80 EUR) und BAWAG (-0,73 Prozent auf 175,60 EUR).
Die teuersten ATX Prime-Konzerne
Im ATX Prime weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 102 793 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX Prime mit 46,575 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Titel im Fokus
Im ATX Prime weist die Marinomed Biotech-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,42 Prozent bei der OMV-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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