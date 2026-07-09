OMV Aktie
WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059
|Index-Performance
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09.07.2026 15:59:02
Börse Wien in Grün: ATX Prime nachmittags im Aufwind
Am Donnerstag bewegt sich der ATX Prime um 15:42 Uhr via Wiener Börse 1,09 Prozent stärker bei 3 171,83 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,171 Prozent höher bei 3 142,88 Punkten in den Handel, nach 3 137,50 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3 180,88 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 142,71 Zählern.
So bewegt sich der ATX Prime im Jahresverlauf
Auf Wochensicht verbucht der ATX Prime bislang einen Verlust von 1,73 Prozent. Der ATX Prime erreichte vor einem Monat, am 09.06.2026, den Stand von 2 966,59 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.04.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 2 799,96 Punkten auf. Der ATX Prime stand noch vor einem Jahr, am 09.07.2025, bei 2 258,78 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 19,32 Prozent. Bei 3 243,92 Punkten markierte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 2 489,01 Punkte.
Top- und Flop-Aktien im ATX Prime
Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Frequentis (+ 6,05 Prozent auf 64,90 EUR), AT S (AT&S) (+ 4,98 Prozent auf 189,80 EUR), Erste Group Bank (+ 4,07 Prozent auf 117,60 EUR), FACC (+ 2,73 Prozent auf 18,80 EUR) und Addiko Bank (+ 2,59 Prozent auf 27,70 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind derweil Marinomed Biotech (-6,88 Prozent auf 8,80 EUR), Kapsch TrafficCom (-5,28 Prozent auf 5,02 EUR), AMAG (-2,92 Prozent auf 26,60 EUR), voestalpine (-2,75 Prozent auf 40,34 EUR) und Rosenbauer (-2,27 Prozent auf 60,20 EUR).
Welche Aktien im ATX Prime das größte Handelsvolumen aufweisen
Im ATX Prime weist die OMV-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 135 293 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 45,987 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Werte im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7,20 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,64 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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