Börse Wien in Grün: ATX Prime nachmittags mit Kursplus

Der ATX Prime tendiert im Wiener Börse-Handel um 15:42 Uhr um 0,20 Prozent höher bei 2 408,29 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,005 Prozent höher bei 2 403,51 Punkten, nach 2 403,39 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 2 402,59 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 2 412,25 Punkten.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, wurde der ATX Prime auf 2 331,20 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 11.08.2025, lag der ATX Prime-Kurs bei 2 360,24 Punkten. Der ATX Prime wurde vor einem Jahr, am 11.11.2024, mit 1 777,73 Punkten bewertet.

Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 31,89 Prozent aufwärts. 2 428,97 Punkte markierten den Höchststand des ATX Prime im laufenden Jahr. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 745,07 Punkten.

ATX Prime-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind derzeit Mayr-Melnhof Karton (+ 2,10 Prozent auf 73,00 EUR), Rosenbauer (+ 2,09 Prozent auf 44,00 EUR), Flughafen Wien (+ 1,53 Prozent auf 53,00 EUR), OMV (+ 0,96 Prozent auf 48,22 EUR) und Wienerberger (+ 0,94 Prozent auf 25,64 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen hingegen Frequentis (-3,79 Prozent auf 71,00 EUR), Polytec (-1,95 Prozent auf 3,01 EUR), STRABAG SE (-1,49 Prozent auf 66,00 EUR), Addiko Bank (-1,41 Prozent auf 21,00 EUR) und AMAG (-1,23 Prozent auf 24,00 EUR) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im ATX Prime

Im ATX Prime ist die Lenzing-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 113 956 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 34,738 Mrd. Euro den größten Anteil.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Werte auf

Im ATX Prime weist die Marinomed Biotech-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie bietet Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,07 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

