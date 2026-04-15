Börse Wien in Grün: ATX Prime präsentiert sich am Mittag fester

In Wien stehen die Signale am dritten Tag der Woche auf Stabilisierung.

Am Mittwoch gewinnt der ATX Prime um 12:09 Uhr via Wiener Börse 0,09 Prozent auf 2 921,38 Punkte. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,020 Prozent auf 2 919,23 Punkte an der Kurstafel, nach 2 918,64 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX Prime betrug 2 921,99 Punkte, das Tagestief hingegen 2 909,30 Zähler.

ATX Prime seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht gewann der ATX Prime bereits um 1,82 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime notierte am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, bei 2 618,16 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.01.2026, notierte der ATX Prime bei 2 716,81 Punkten. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Jahr, am 15.04.2025, den Stand von 1 976,18 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 9,90 Prozent nach oben. Bei 2 925,04 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 2 489,01 Punkten.

ATX Prime-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Rosenbauer (+ 3,02 Prozent auf 54,60 EUR), AT S (AT&S) (+ 2,75 Prozent auf 71,00 EUR), Frequentis (+ 2,41 Prozent auf 80,60 EUR), BAWAG (+ 1,71 Prozent auf 154,40 EUR) und Österreichische Post (+ 1,03 Prozent auf 34,40 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich derweil Wolford (-5,88 Prozent auf 2,88 EUR), STRABAG SE (-3,93 Prozent auf 90,50 EUR), Polytec (-2,34 Prozent auf 3,75 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,82 Prozent auf 5,40 EUR) und Flughafen Wien (-1,17 Prozent auf 50,80 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX Prime

Die UNIQA Insurance-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 117 233 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 40,588 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im ATX Prime weist die Warimpex-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,24 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at