voestalpine Aktie
WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503
|ATX Prime-Performance
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03.08.2026 17:58:45
Börse Wien in Grün: ATX Prime schlussendlich im Plus
Der ATX Prime bewegte sich im Wiener Börse-Handel letztendlich um 1,85 Prozent stärker bei 3 240,66 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,048 Prozent auf 3 183,33 Punkte an der Kurstafel, nach 3 181,80 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3 242,27 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 182,64 Zählern.
So bewegt sich der ATX Prime im Jahresverlauf
Vor einem Monat, am 03.07.2026, stand der ATX Prime noch bei 3 227,82 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, einen Stand von 2 865,52 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wurde am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, mit 2 233,62 Punkten bewertet.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 21,91 Prozent nach oben. Der ATX Prime verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 243,92 Punkten. 2 489,01 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
ATX Prime-Top-Flop-Aktien
Die stärksten Aktien im ATX Prime sind aktuell AT S (AT&S) (+ 5,96 Prozent auf 138,60 EUR), Lenzing (+ 5,54 Prozent auf 24,75 EUR), voestalpine (+ 3,65 Prozent auf 46,62 EUR), Frequentis (+ 3,56 Prozent auf 75,70 EUR) und Polytec (+ 3,41 Prozent auf 4,85 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen derweil Marinomed Biotech (-7,41 Prozent auf 5,00 EUR), Flughafen Wien (-1,54 Prozent auf 51,00 EUR), Verbund (-1,51 Prozent auf 58,65 EUR), Rosenbauer (-0,94 Prozent auf 63,00 EUR) und PORR (-0,80 Prozent auf 37,25 EUR).
Die teuersten Konzerne im ATX Prime
Im ATX Prime weist die OMV-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 352 076 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX Prime mit einer Marktkapitalisierung von 43,817 Mrd. Euro heraus.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,27 erwartet. Die OMV-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,25 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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