ATX Prime

3 195,02
-3,09
-0,10 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
ATX Prime im Blick 04.11.2026 17:58:45

Börse Wien in Grün: ATX Prime zum Handelsende fester

Börse Wien in Grün: ATX Prime zum Handelsende fester

ATX Prime-Kurs am dritten Tag der Woche zum Handelsende.

Am Mittwoch verbuchte der ATX Prime via Wiener Börse zum Handelsende Gewinne in Höhe von 1,78 Prozent auf 3 198,11 Punkte. In den Handel ging der ATX Prime 0,012 Prozent stärker bei 3 142,56 Punkten, nach 3 142,18 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 3 142,56 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 253,10 Punkten verzeichnete.

ATX Prime auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX Prime bislang ein Plus von 1,46 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, einen Stand von 3 295,49 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.08.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 3 276,71 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 04.11.2025, lag der ATX Prime bei 2 384,39 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 20,31 Prozent zu Buche. Das ATX Prime-Jahreshoch beträgt derzeit 3 448,52 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Punkten verzeichnet.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Raiffeisen (+ 5,83 Prozent auf 59,90 EUR), Semperit (+ 5,54 Prozent auf 18,10 EUR), BAWAG (+ 4,31 Prozent auf 164,50 EUR), Lenzing (+ 3,99 Prozent auf 11,48 EUR) und DO (+ 3,63 Prozent auf 214,00 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind derweil AT S (AT&S) (-5,36 Prozent auf 130,60 EUR), Frequentis (-4,14 Prozent auf 62,50 EUR), Polytec (-2,66 Prozent auf 4,02 EUR), Flughafen Wien (-1,87 Prozent auf 52,40 EUR) und Addiko Bank (-1,63 Prozent auf 24,10 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX Prime

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. 773 168 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 42,302 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,24 erwartet. OMV lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,48 Prozent.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle Marktberichte im Überblick
Zur Übersichtsseite
Alle ATX Prime-Werte

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Addiko Bank 24,00 -0,41% Addiko Bank
AT & S (AT&S) 110,20 -15,62% AT & S (AT&S)
BAWAG 162,60 -1,16% BAWAG
DO & CO 214,00 0,00% DO & CO
Erste Group Bank AG 112,40 1,35% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 30,65 0,99% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
Flughafen Wien AG 52,40 0,00% Flughafen Wien AG
Frequentis 59,50 -4,80% Frequentis
Lenzing AG 12,30 7,14% Lenzing AG
OMV AG 72,75 0,48% OMV AG
Polytec 4,05 0,75% Polytec
Raiffeisen 58,95 -1,59% Raiffeisen
Semperit AG Holding 18,05 -0,28% Semperit AG Holding
Wienerberger AG 17,77 2,07% Wienerberger AG

Indizes in diesem Artikel

ATX Prime 3 195,02 -0,10%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.26 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.11.26 Oktober 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
01.11.26 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 44

Börse aktuell - Live Ticker

Baisse im Technologiesektor: Asiens Börsen in Rot -- ATX und DAX büßen Gewinne letztlich ein
An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung. Am heimischen Aktienmarkt sowie beim DAX waren zunächst teils kräftige Gewinne zu sehen, bevor beide Börsenbarometer ins Minus fielen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen