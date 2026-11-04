ATX Prime
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04.11.2026 17:58:45
Börse Wien in Grün: ATX Prime zum Handelsende fester
Am Mittwoch verbuchte der ATX Prime via Wiener Börse zum Handelsende Gewinne in Höhe von 1,78 Prozent auf 3 198,11 Punkte. In den Handel ging der ATX Prime 0,012 Prozent stärker bei 3 142,56 Punkten, nach 3 142,18 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 3 142,56 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 253,10 Punkten verzeichnete.
ATX Prime auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn verbucht der ATX Prime bislang ein Plus von 1,46 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, einen Stand von 3 295,49 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.08.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 3 276,71 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 04.11.2025, lag der ATX Prime bei 2 384,39 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 20,31 Prozent zu Buche. Das ATX Prime-Jahreshoch beträgt derzeit 3 448,52 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Punkten verzeichnet.
Top und Flops heute
Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Raiffeisen (+ 5,83 Prozent auf 59,90 EUR), Semperit (+ 5,54 Prozent auf 18,10 EUR), BAWAG (+ 4,31 Prozent auf 164,50 EUR), Lenzing (+ 3,99 Prozent auf 11,48 EUR) und DO (+ 3,63 Prozent auf 214,00 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind derweil AT S (AT&S) (-5,36 Prozent auf 130,60 EUR), Frequentis (-4,14 Prozent auf 62,50 EUR), Polytec (-2,66 Prozent auf 4,02 EUR), Flughafen Wien (-1,87 Prozent auf 52,40 EUR) und Addiko Bank (-1,63 Prozent auf 24,10 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im ATX Prime
Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. 773 168 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 42,302 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,24 erwartet. OMV lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,48 Prozent.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Addiko Bank
|24,00
|-0,41%
|AT & S (AT&S)
|110,20
|-15,62%
|BAWAG
|162,60
|-1,16%
|DO & CO
|214,00
|0,00%
|Erste Group Bank AG
|112,40
|1,35%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|30,65
|0,99%
|Flughafen Wien AG
|52,40
|0,00%
|Frequentis
|59,50
|-4,80%
|Lenzing AG
|12,30
|7,14%
|OMV AG
|72,75
|0,48%
|Polytec
|4,05
|0,75%
|Raiffeisen
|58,95
|-1,59%
|Semperit AG Holding
|18,05
|-0,28%
|Wienerberger AG
|17,77
|2,07%
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