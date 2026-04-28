Börse Wien in Grün: ATX Prime zum Start des Dienstagshandels stärker

Der ATX Prime knüpft am Dienstagmorgen an seine Vortagesgewinne an.

Am Dienstag erhöht sich der ATX Prime um 09:12 Uhr via Wiener Börse um 0,10 Prozent auf 2 855,69 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0,037 Prozent höher bei 2 853,87 Punkten in den Dienstagshandel, nach 2 852,81 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX Prime bei 2 863,61 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 2 853,84 Punkten.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, bei 2 618,72 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.01.2026, wies der ATX Prime 2 788,37 Punkte auf. Der ATX Prime bewegte sich noch vor einem Jahr, am 28.04.2025, bei 2 045,17 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 7,43 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der ATX Prime bislang 2 953,91 Punkte. Bei 2 489,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im ATX Prime

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Frequentis (+ 1,85 Prozent auf 77,00 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,63 Prozent auf 93,40 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1,52 Prozent auf 86,60 EUR), ZUMTOBEL (+ 0,83 Prozent auf 3,63 EUR) und OMV (+ 0,77 Prozent auf 58,95 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind derweil Wolford (-4,93 Prozent auf 2,70 EUR), Verbund (-3,76 Prozent auf 62,70 EUR), Marinomed Biotech (-3,76 Prozent auf 12,80 EUR), Andritz (-2,02 Prozent auf 67,80 EUR) und Polytec (-1,86 Prozent auf 3,69 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die AT S (AT&S)-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 25 120 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX Prime hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 38,743 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Titel im Blick

Unter den ATX Prime-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Warimpex-Aktie mit 5,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,69 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at