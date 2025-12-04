Kapsch TrafficCom Aktie

Kapsch TrafficCom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: KAPSCH / ISIN: AT000KAPSCH9

ATX Prime-Performance im Fokus 04.12.2025 09:30:06

Börse Wien in Grün: ATX Prime zum Start im Aufwind

Börse Wien in Grün: ATX Prime zum Start im Aufwind

Beim ATX Prime lassen sich am Donnerstagmorgen erneut Gewinne beobachten.

Der ATX Prime tendiert im Wiener Börse-Handel um 09:13 Uhr um 0,10 Prozent fester bei 2 513,09 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,004 Prozent auf 2 510,49 Punkte an der Kurstafel, nach 2 510,59 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 2 516,81 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 508,65 Punkten verzeichnete.

ATX Prime-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX Prime bislang Gewinne von 0,825 Prozent. Noch vor einem Monat, am 04.11.2025, erreichte der ATX Prime einen Stand von 2 384,39 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 04.09.2025, einen Stand von 2 304,67 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.12.2024, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 1 767,92 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 37,63 Prozent zu. Das ATX Prime-Jahreshoch steht derzeit bei 2 522,52 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 745,07 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell ZUMTOBEL (+ 2,86 Prozent auf 3,60 EUR), Frequentis (+ 2,39 Prozent auf 68,60 EUR), Andritz (+ 1,44 Prozent auf 63,40 EUR), CPI Europe (+ 1,35 Prozent auf 15,04 EUR) und Verbund (+ 1,25 Prozent auf 64,55 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen hingegen Wolford (-6,08 Prozent auf 3,40 EUR), Warimpex (-3,33 Prozent auf 0,49 EUR), Marinomed Biotech (-2,78 Prozent auf 19,20 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,27 Prozent auf 6,02 EUR) und Polytec (-1,81 Prozent auf 3,26 EUR) unter Druck.

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Verbund-Aktie aufweisen. 21 112 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 37,865 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Aktien

In diesem Jahr präsentiert die Marinomed Biotech-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,03 Prozent bei der OMV-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

04.09.25 Andritz kaufen Erste Group Bank
05.08.25 Andritz kaufen Deutsche Bank AG
30.04.25 Andritz buy Baader Bank
24.03.25 Andritz buy Baader Bank
13.02.25 Andritz kaufen Deutsche Bank AG
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Andritz AG 63,45 1,52% Andritz AG
CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ) 15,11 1,82% CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
Erste Group Bank AG 96,30 -0,36% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 27,20 0,00% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
Frequentis 68,60 2,39% Frequentis
Kapsch TrafficCom AG 6,14 -0,32% Kapsch TrafficCom AG
Marinomed Biotech AG 19,20 -2,78% Marinomed Biotech AG
OMV AG 47,86 -0,13% OMV AG
Polytec 3,26 -1,81% Polytec
Verbund AG 64,65 1,41% Verbund AG
Warimpex 0,49 -3,33% Warimpex
Wolford AG 3,40 -6,08% Wolford AG
ZUMTOBEL AG 3,60 2,86% ZUMTOBEL AG

Indizes in diesem Artikel

ATX Prime 2 511,16 0,02%

