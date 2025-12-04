Börse Wien in Grün: ATX Prime zum Start im Aufwind

Beim ATX Prime lassen sich am Donnerstagmorgen erneut Gewinne beobachten.

Der ATX Prime tendiert im Wiener Börse-Handel um 09:13 Uhr um 0,10 Prozent fester bei 2 513,09 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,004 Prozent auf 2 510,49 Punkte an der Kurstafel, nach 2 510,59 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 2 516,81 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 508,65 Punkten verzeichnete.

ATX Prime-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX Prime bislang Gewinne von 0,825 Prozent. Noch vor einem Monat, am 04.11.2025, erreichte der ATX Prime einen Stand von 2 384,39 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 04.09.2025, einen Stand von 2 304,67 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.12.2024, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 1 767,92 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 37,63 Prozent zu. Das ATX Prime-Jahreshoch steht derzeit bei 2 522,52 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 745,07 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell ZUMTOBEL (+ 2,86 Prozent auf 3,60 EUR), Frequentis (+ 2,39 Prozent auf 68,60 EUR), Andritz (+ 1,44 Prozent auf 63,40 EUR), CPI Europe (+ 1,35 Prozent auf 15,04 EUR) und Verbund (+ 1,25 Prozent auf 64,55 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen hingegen Wolford (-6,08 Prozent auf 3,40 EUR), Warimpex (-3,33 Prozent auf 0,49 EUR), Marinomed Biotech (-2,78 Prozent auf 19,20 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,27 Prozent auf 6,02 EUR) und Polytec (-1,81 Prozent auf 3,26 EUR) unter Druck.

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Verbund-Aktie aufweisen. 21 112 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 37,865 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Aktien

In diesem Jahr präsentiert die Marinomed Biotech-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,03 Prozent bei der OMV-Aktie an.

Redaktion finanzen.at