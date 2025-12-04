Kapsch TrafficCom Aktie
WKN: KAPSCH / ISIN: AT000KAPSCH9
|ATX Prime-Performance im Fokus
|
04.12.2025 09:30:06
Börse Wien in Grün: ATX Prime zum Start im Aufwind
Der ATX Prime tendiert im Wiener Börse-Handel um 09:13 Uhr um 0,10 Prozent fester bei 2 513,09 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,004 Prozent auf 2 510,49 Punkte an der Kurstafel, nach 2 510,59 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 2 516,81 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 508,65 Punkten verzeichnete.
ATX Prime-Entwicklung seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX Prime bislang Gewinne von 0,825 Prozent. Noch vor einem Monat, am 04.11.2025, erreichte der ATX Prime einen Stand von 2 384,39 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 04.09.2025, einen Stand von 2 304,67 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.12.2024, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 1 767,92 Punkten.
Der Index legte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 37,63 Prozent zu. Das ATX Prime-Jahreshoch steht derzeit bei 2 522,52 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 745,07 Zählern.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime
Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell ZUMTOBEL (+ 2,86 Prozent auf 3,60 EUR), Frequentis (+ 2,39 Prozent auf 68,60 EUR), Andritz (+ 1,44 Prozent auf 63,40 EUR), CPI Europe (+ 1,35 Prozent auf 15,04 EUR) und Verbund (+ 1,25 Prozent auf 64,55 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen hingegen Wolford (-6,08 Prozent auf 3,40 EUR), Warimpex (-3,33 Prozent auf 0,49 EUR), Marinomed Biotech (-2,78 Prozent auf 19,20 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,27 Prozent auf 6,02 EUR) und Polytec (-1,81 Prozent auf 3,26 EUR) unter Druck.
ATX Prime-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Verbund-Aktie aufweisen. 21 112 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 37,865 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Aktien
In diesem Jahr präsentiert die Marinomed Biotech-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,03 Prozent bei der OMV-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Kapsch TrafficCom AGmehr Nachrichten
|
09:30
|Börse Wien in Grün: ATX Prime zum Start im Aufwind (finanzen.at)
|
03.12.25
|Handel in Wien: ATX Prime zeigt sich zum Start des Mittwochshandels leichter (finanzen.at)
|
02.12.25
|Dienstagshandel in Wien: ATX Prime beginnt Handel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
01.12.25
|Wiener Börse-Handel: ATX Prime verbucht am Nachmittag Gewinne (finanzen.at)
|
01.12.25
|Handel in Wien: ATX Prime beginnt den Montagshandel wenig verändert (finanzen.at)
|
26.11.25
|Mittwochshandel in Wien: ATX Prime schließt in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
26.11.25
|Gewinne in Wien: So bewegt sich der ATX Prime am Nachmittag (finanzen.at)
|
26.11.25
|Aufschläge in Wien: So bewegt sich der ATX Prime aktuell (finanzen.at)
Analysen zu Andritz AGmehr Analysen
|04.09.25
|Andritz kaufen
|Erste Group Bank
|05.08.25
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|30.04.25
|Andritz buy
|Baader Bank
|24.03.25
|Andritz buy
|Baader Bank
|13.02.25
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|04.09.25
|Andritz kaufen
|Erste Group Bank
|05.08.25
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|30.04.25
|Andritz buy
|Baader Bank
|24.03.25
|Andritz buy
|Baader Bank
|13.02.25
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|04.09.25
|Andritz kaufen
|Erste Group Bank
|05.08.25
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|30.04.25
|Andritz buy
|Baader Bank
|24.03.25
|Andritz buy
|Baader Bank
|13.02.25
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|03.08.21
|Andritz neutral
|Warburg Research
|05.05.21
|Andritz Hold
|Warburg Research
|04.03.21
|Andritz buy
|Commerzbank AG
|04.03.21
|Andritz Hold
|Warburg Research
|24.02.21
|Andritz Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|Andritz AG
|63,45
|1,52%
|CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
|15,11
|1,82%
|Erste Group Bank AG
|96,30
|-0,36%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|27,20
|0,00%
|Frequentis
|68,60
|2,39%
|Kapsch TrafficCom AG
|6,14
|-0,32%
|Marinomed Biotech AG
|19,20
|-2,78%
|OMV AG
|47,86
|-0,13%
|Polytec
|3,26
|-1,81%
|Verbund AG
|64,65
|1,41%
|Warimpex
|0,49
|-3,33%
|Wolford AG
|3,40
|-6,08%
|ZUMTOBEL AG
|3,60
|2,86%
Indizes in diesem Artikel
|ATX Prime
|2 511,16
|0,02%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWeiter Hoffnung auf Zinssenkung in den USA: ATX nach Verschnaufpause wieder höher -- DAX legt zu -- Kräftige Kursgewinne in Japan - China-Börsen wenig verändert
Der heimische Aktiennmarkt zeigt sich mit Aufschlägen. Auch der DAX gewinnt im Donnerstagshandel. In Asien notieren die Börsen uneinheitlich.