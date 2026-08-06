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Kursentwicklung 06.08.2026 17:58:54

Börse Wien in Grün: ATX schlussendlich freundlich

Börse Wien in Grün: ATX schlussendlich freundlich

Der ATX schloss den Handelstag mit Gewinnen ab.

Am Donnerstag notierte der ATX via Wiener Börse zum Handelsschluss 0,61 Prozent stärker bei 6 744,66 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 185,842 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,002 Prozent auf 6 704,05 Punkte an der Kurstafel, nach 6 703,90 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX lag heute bei 6 780,42 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6 698,90 Punkten erreichte.

So bewegt sich der ATX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX bislang Gewinne von 4,39 Prozent. Vor einem Monat, am 06.07.2026, wies der ATX einen Wert von 6 565,51 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 06.05.2026, verzeichnete der ATX einen Wert von 5 967,80 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.08.2025, bewegte sich der ATX bei 4 557,85 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 26,03 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 6 780,42 Punkten. Bei 5 007,83 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im ATX

Zu den Top-Aktien im ATX zählen aktuell Vienna Insurance (+ 3,53 Prozent auf 73,30 EUR), AT S (AT&S) (+ 3,50 Prozent auf 147,80 EUR), Lenzing (+ 2,98 Prozent auf 24,20 EUR), UNIQA Insurance (+ 1,11 Prozent auf 18,26 EUR) und Verbund (+ 1,04 Prozent auf 58,55 EUR). Unter Druck stehen im ATX derweil CA Immobilien (-1,02 Prozent auf 24,30 EUR), Wienerberger (-0,89 Prozent auf 22,24 EUR), STRABAG SE (-0,58 Prozent auf 86,40 EUR), Schoeller-Bleckmann (-0,17 Prozent auf 28,75 EUR) und Raiffeisen (-0,16 Prozent auf 64,10 EUR).

Die teuersten ATX-Unternehmen

Aktuell weist die Erste Group Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 338 488 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 45,410 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Aktien im Fokus

Unter den ATX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,11 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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