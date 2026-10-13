Börse Wien in Grün: ATX schlussendlich mit Gewinnen

Der ATX erhöhte sich im Wiener Börse-Handel schlussendlich um 0,27 Prozent auf 6 627,90 Punkte. An der Börse sind die im ATX enthaltenen Werte damit 185,670 Mrd. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der ATX 0,155 Prozent tiefer bei 6 599,50 Punkten, nach 6 609,76 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6 660,58 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 593,00 Zählern.

ATX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, wies der ATX einen Stand von 6 885,23 Punkten auf. Der ATX verzeichnete vor drei Monaten, am 13.07.2026, den Stand von 6 464,30 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.10.2025, wurde der ATX mit einer Bewertung von 4 729,38 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 23,85 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der ATX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 7 043,27 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Zählern markiert.

Gewinner und Verlierer im ATX

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich aktuell Verbund (+ 1,90 Prozent auf 67,10 EUR), Vienna Insurance (+ 1,84 Prozent auf 66,40 EUR), EVN (+ 1,54 Prozent auf 29,70 EUR), OMV (+ 1,45 Prozent auf 73,60 EUR) und BAWAG (+ 1,37 Prozent auf 170,30 EUR). Die Verlierer im ATX sind hingegen Lenzing (-6,34 Prozent auf 10,64 EUR), AT S (AT&S) (-6,05 Prozent auf 202,00 EUR), voestalpine (-1,13 Prozent auf 43,88 EUR), Andritz (-0,61 Prozent auf 81,80 EUR) und Wienerberger (-0,33 Prozent auf 15,28 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX

Im ATX ist die Lenzing-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 507 310 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 42,186 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der ATX-Aktien

Unter den ATX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,58 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at