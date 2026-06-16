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Wiener Börse-Handel im Fokus 16.06.2026 17:58:55

Börse Wien in Grün: ATX schlussendlich mit grünen Vorzeichen

Börse Wien in Grün: ATX schlussendlich mit grünen Vorzeichen

Der ATX entwickelte sich letztendlich positiv.

Am Dienstag steht der ATX via Wiener Börse letztendlich 0,38 Prozent im Plus bei 6 445,04 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 175,111 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der ATX 0,014 Prozent fester bei 6 421,52 Punkten, nach 6 420,63 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX bei 6 392,82 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 6 450,90 Punkten.

ATX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX stand am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, bei 5 859,94 Punkten. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 16.03.2026, den Stand von 5 298,49 Punkten. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 16.06.2025, den Stand von 4 400,44 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 20,43 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der ATX bislang 6 450,90 Punkte. Bei 5 007,83 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

ATX-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im ATX sind aktuell Vienna Insurance (+ 3,61 Prozent auf 66,10 EUR), Erste Group Bank (+ 1,89 Prozent auf 113,50 EUR), Raiffeisen (+ 1,85 Prozent auf 52,30 EUR), Österreichische Post (+ 1,75 Prozent auf 31,90 EUR) und BAWAG (+ 1,69 Prozent auf 168,00 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind derweil AT S (AT&S) (-6,67 Prozent auf 196,00 EUR), Schoeller-Bleckmann (-2,04 Prozent auf 33,65 EUR), Andritz (-0,76 Prozent auf 78,80 EUR), PORR (-0,68 Prozent auf 43,70 EUR) und EVN (-0,67 Prozent auf 29,45 EUR).

ATX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im ATX weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 434 054 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 42,336 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,70 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,22 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

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