Raiffeisen Aktie
WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306
|Kursverlauf
|
23.03.2026 15:59:00
Börse Wien in Grün: ATX steigt am Montagnachmittag
Um 15:41 Uhr notiert der ATX im Wiener Börse-Handel 2,27 Prozent fester bei 5 312,63 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 152,627 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der ATX 0,217 Prozent tiefer bei 5 183,53 Punkten, nach 5 194,82 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des ATX betrug 5 324,06 Punkte, das Tagestief hingegen 5 007,83 Zähler.
ATX-Performance auf Jahressicht
Noch vor einem Monat, am 23.02.2026, verzeichnete der ATX einen Wert von 5 817,57 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.12.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 5 247,21 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wies am vorherigen Handelstag, dem 21.03.2025, einen Wert von 4 259,64 Punkten auf.
Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Minus von 0,731 Prozent zu Buche. Bei 5 856,94 Punkten erreichte der ATX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5 007,83 Punkten.
ATX-Top-Flop-Aktien
Zu den Top-Aktien im ATX zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 9,09 Prozent auf 52,80 EUR), Lenzing (+ 6,01 Prozent auf 22,05 EUR), voestalpine (+ 4,90 Prozent auf 38,98 EUR), BAWAG (+ 4,40 Prozent auf 130,40 EUR) und DO (+ 4,18 Prozent auf 174,60 EUR). Unter Druck stehen im ATX derweil Verbund (-3,92 Prozent auf 65,00 EUR), EVN (-1,63 Prozent auf 27,15 EUR), Palfinger (-1,13 Prozent auf 34,95 EUR), Schoeller-Bleckmann (-0,99 Prozent auf 34,85 EUR) und CA Immobilien (-0,17 Prozent auf 23,86 EUR).
Welche ATX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Das Handelsvolumen der OMV-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 473 970 Aktien gehandelt. Im ATX nimmt die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 34,704 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der ATX-Aktien im Fokus
Die Raiffeisen-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,38 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu CA Immobilien
|
23.03.26
|Gewinne in Wien: Börsianer lassen ATX zum Handelsende steigen (finanzen.at)
|
23.03.26
|Börse Wien in Grün: ATX steigt am Montagnachmittag (finanzen.at)
|
23.03.26
|Schwacher Wochentag in Wien: ATX sackt zum Start ab (finanzen.at)
|
20.03.26
|Wiener Börse-Handel ATX beendet den Handel im Minus (finanzen.at)
|
19.03.26
|ATX-Handel aktuell: ATX präsentiert sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
17.03.26
|Börse Wien: ATX-Anleger greifen mittags zu (finanzen.at)
|
17.03.26
|ATX-Papier CA Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte ein CA Immobilien-Investment von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
17.03.26
|ATX-Handel aktuell: ATX notiert zum Handelsstart um die Nulllinie (finanzen.at)