Börse Wien in Grün: ATX steigt am Montagnachmittag

Um 15:41 Uhr notiert der ATX im Wiener Börse-Handel 2,27 Prozent fester bei 5 312,63 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 152,627 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der ATX 0,217 Prozent tiefer bei 5 183,53 Punkten, nach 5 194,82 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX betrug 5 324,06 Punkte, das Tagestief hingegen 5 007,83 Zähler.

ATX-Performance auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 23.02.2026, verzeichnete der ATX einen Wert von 5 817,57 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.12.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 5 247,21 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wies am vorherigen Handelstag, dem 21.03.2025, einen Wert von 4 259,64 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Minus von 0,731 Prozent zu Buche. Bei 5 856,94 Punkten erreichte der ATX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5 007,83 Punkten.

ATX-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im ATX zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 9,09 Prozent auf 52,80 EUR), Lenzing (+ 6,01 Prozent auf 22,05 EUR), voestalpine (+ 4,90 Prozent auf 38,98 EUR), BAWAG (+ 4,40 Prozent auf 130,40 EUR) und DO (+ 4,18 Prozent auf 174,60 EUR). Unter Druck stehen im ATX derweil Verbund (-3,92 Prozent auf 65,00 EUR), EVN (-1,63 Prozent auf 27,15 EUR), Palfinger (-1,13 Prozent auf 34,95 EUR), Schoeller-Bleckmann (-0,99 Prozent auf 34,85 EUR) und CA Immobilien (-0,17 Prozent auf 23,86 EUR).

Welche ATX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der OMV-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 473 970 Aktien gehandelt. Im ATX nimmt die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 34,704 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Aktien im Fokus

Die Raiffeisen-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,38 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at