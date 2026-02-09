Börse Wien in Grün: ATX verbucht schlussendlich Zuschläge

Am Montag steht der ATX via Wiener Börse letztendlich 1,55 Prozent im Plus bei 5 753,52 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 164,724 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,004 Prozent auf 5 665,78 Punkte an der Kurstafel, nach 5 665,53 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 5 664,57 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 5 760,74 Punkten.

So bewegt sich der ATX im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 09.01.2026, lag der ATX-Kurs bei 5 403,24 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, den Wert von 4 754,18 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 07.02.2025, bei 3 879,45 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,51 Prozent. Das ATX-Jahreshoch liegt derzeit bei 5 760,74 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 314,88 Punkten markiert.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im ATX sind aktuell AT S (AT&S) (+ 3,77 Prozent auf 52,30 EUR), Vienna Insurance (+ 3,02 Prozent auf 68,20 EUR), Raiffeisen (+ 3,00 Prozent auf 43,28 EUR), PORR (+ 2,73 Prozent auf 37,65 EUR) und Andritz (+ 2,69 Prozent auf 72,60 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil DO (-2,32 Prozent auf 194,00 EUR), Lenzing (-1,99 Prozent auf 27,05 EUR), Verbund (-1,38 Prozent auf 60,60 EUR), CPI Europe (-1,25 Prozent auf 15,85 EUR) und EVN (+ 0,00 Prozent auf 29,10 EUR).

ATX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die voestalpine-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 405 625 Aktien gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 41,554 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der ATX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die CPI Europe-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6,27 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,16 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at