Börse Wien in Grün: ATX zeigt sich zum Start fester

Der ATX steigt im Wiener Börse-Handel um 09:10 Uhr um 2,54 Prozent auf 5 443,20 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 158,501 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,102 Prozent stärker bei 5 313,79 Punkten in den Dienstagshandel, nach 5 308,39 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des ATX betrug 5 301,35 Punkte, das Tageshoch hingegen 5 448,49 Zähler.

ATX seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 10.02.2026, bewegte sich der ATX bei 5 724,31 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.12.2025, bewegte sich der ATX bei 5 129,90 Punkten. Der ATX wies vor einem Jahr, am 10.03.2025, einen Wert von 4 199,98 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 1,71 Prozent zu Buche. Bei 5 856,94 Punkten verzeichnete der ATX bislang ein Jahreshoch. Bei 5 202,63 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

ATX-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im ATX zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 9,22 Prozent auf 48,00 EUR), voestalpine (+ 6,20 Prozent auf 41,48 EUR), Raiffeisen (+ 5,49 Prozent auf 38,84 EUR), DO (+ 4,19 Prozent auf 179,00 EUR) und Erste Group Bank (+ 4,15 Prozent auf 97,95 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind derweil Verbund (-2,61 Prozent auf 63,50 EUR), OMV (-2,34 Prozent auf 56,40 EUR), CPI Europe (+ 0,13 Prozent auf 16,00 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,55 Prozent auf 36,45 EUR) und EVN (+ 1,06 Prozent auf 28,50 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Raiffeisen-Aktie. 69 480 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 36,525 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der ATX-Werte

Die Raiffeisen-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten auf. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,57 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

