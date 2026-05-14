STRABAG Aktie
WKN: STR / ISIN: AT000000STR1
|Wiener Börse-Handel im Fokus
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14.05.2026 17:58:09
Börse Wien in Grün: ATX zum Ende des Donnerstagshandels in Grün
Zum Handelsende notierte der ATX im Wiener Börse-Handel 0,60 Prozent stärker bei 5 921,80 Punkten. Die ATX-Mitglieder sind damit 166,242 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der ATX 0,010 Prozent stärker bei 5 887,15 Punkten, nach 5 886,54 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 5 884,68 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 5 942,05 Punkten.
ATX seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX bislang Gewinne von 0,596 Prozent. Vor einem Monat, am 14.04.2026, wurde der ATX mit 5 898,35 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, lag der ATX-Kurs bei 5 622,58 Punkten. Der ATX notierte noch vor einem Jahr, am 14.05.2025, bei 4 445,19 Punkten.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 10,65 Prozent. Der ATX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 018,30 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Zählern erreicht.
Heutige Tops und Flops im ATX
Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich derzeit Palfinger (+ 3,92 Prozent auf 35,75 EUR), AT S (AT&S) (+ 2,94 Prozent auf 105,00 EUR), Andritz (+ 2,60 Prozent auf 75,10 EUR), DO (+ 1,75 Prozent auf 186,00 EUR) und Österreichische Post (+ 1,62 Prozent auf 31,30 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich derweil PORR (-4,09 Prozent auf 36,35 EUR), STRABAG SE (-1,40 Prozent auf 91,40 EUR), EVN (-0,52 Prozent auf 28,65 EUR), Vienna Insurance (-0,29 Prozent auf 67,80 EUR) und Raiffeisen (+ 0,04 Prozent auf 47,26 EUR).
Die teuersten Konzerne im ATX
Die Wienerberger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 369 756 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 37,520 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der ATX-Aktien im Fokus
Die Raiffeisen-Aktie hat mit 7,02 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,43 Prozent bei der OMV-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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