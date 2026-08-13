Lenzing Aktie
WKN: 64450 / ISIN: AT0000644505
|Index-Performance
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13.08.2026 09:28:55
Börse Wien in Grün: ATX zum Handelsstart mit Zuschlägen
Um 09:11 Uhr notiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,08 Prozent fester bei 6 715,49 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 186,083 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,003 Prozent auf 6 709,97 Punkte an der Kurstafel, nach 6 710,19 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des ATX betrug 6 709,97 Punkte, das Tageshoch hingegen 6 740,86 Zähler.
So entwickelt sich der ATX seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX bislang Gewinne von 0,937 Prozent. Vor einem Monat, am 13.07.2026, wurde der ATX mit 6 464,30 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 13.05.2026, stand der ATX noch bei 5 886,54 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.08.2025, wies der ATX einen Wert von 4 720,15 Punkten auf.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 25,48 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der ATX bei einem Jahreshoch von 6 780,42 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Zählern erreicht.
ATX-Top-Flop-Liste
Die Gewinner-Aktien im ATX sind derzeit Österreichische Post (+ 1,46 Prozent auf 31,35 EUR), Erste Group Bank (+ 0,90 Prozent auf 123,00 EUR), Raiffeisen (+ 0,73 Prozent auf 62,45 EUR), DO (+ 0,72 Prozent auf 209,00 EUR) und Wienerberger (+ 0,67 Prozent auf 21,12 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind hingegen AT S (AT&S) (-1,69 Prozent auf 162,40 EUR), voestalpine (-1,34 Prozent auf 45,80 EUR), Lenzing (-0,64 Prozent auf 23,45 EUR), Schoeller-Bleckmann (-0,34 Prozent auf 29,00 EUR) und Verbund (-0,09 Prozent auf 56,70 EUR).
ATX-Aktien mit dem größten Börsenwert
Im ATX ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 17 935 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX mit 46,731 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der ATX-Titel im Blick
Unter den ATX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,06 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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