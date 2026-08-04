Börse Wien in Grün: ATX zum Start auf grünem Terrain

Der ATX gewinnt im Wiener Börse-Handel um 09:10 Uhr 1,13 Prozent auf 6 657,44 Punkte. An der Börse sind die im ATX enthaltenen Werte damit 181,250 Mrd. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der ATX 0,012 Prozent höher bei 6 583,57 Punkten, nach 6 582,76 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6 662,99 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 583,57 Zählern.

ATX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, wies der ATX einen Stand von 6 565,92 Punkten auf. Der ATX verzeichnete vor drei Monaten, am 04.05.2026, den Stand von 5 736,62 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.08.2025, wurde der ATX mit einer Bewertung von 4 518,74 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 24,40 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der ATX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 6 662,99 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Zählern markiert.

Gewinner und Verlierer im ATX

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich aktuell AT S (AT&S) (+ 7,07 Prozent auf 148,40 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,86 Prozent auf 30,15 EUR), Palfinger (+ 1,84 Prozent auf 30,50 EUR), PORR (+ 1,74 Prozent auf 37,90 EUR) und Raiffeisen (+ 1,64 Prozent auf 61,95 EUR). Die Verlierer im ATX sind hingegen Österreichische Post (-0,76 Prozent auf 32,55 EUR), Vienna Insurance (-0,28 Prozent auf 71,10 EUR), EVN (+ 0,17 Prozent auf 29,55 EUR), Andritz (+ 0,24 Prozent auf 84,10 EUR) und DO (+ 0,24 Prozent auf 206,00 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX

Im ATX ist die AT S (AT&S)-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 27 129 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 43,817 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der ATX-Aktien

Unter den ATX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,42 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,04 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at