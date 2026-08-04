EVN Aktie

EVN für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 74105 / ISIN: AT0000741053

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index im Fokus 04.08.2026 09:28:33

Börse Wien in Grün: ATX zum Start auf grünem Terrain

Börse Wien in Grün: ATX zum Start auf grünem Terrain

Der ATX bleibt auch derzeit im Aufwärtstrend.

Der ATX gewinnt im Wiener Börse-Handel um 09:10 Uhr 1,13 Prozent auf 6 657,44 Punkte. An der Börse sind die im ATX enthaltenen Werte damit 181,250 Mrd. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der ATX 0,012 Prozent höher bei 6 583,57 Punkten, nach 6 582,76 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6 662,99 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 583,57 Zählern.

ATX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, wies der ATX einen Stand von 6 565,92 Punkten auf. Der ATX verzeichnete vor drei Monaten, am 04.05.2026, den Stand von 5 736,62 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.08.2025, wurde der ATX mit einer Bewertung von 4 518,74 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 24,40 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der ATX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 6 662,99 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Zählern markiert.

Gewinner und Verlierer im ATX

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich aktuell AT S (AT&S) (+ 7,07 Prozent auf 148,40 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,86 Prozent auf 30,15 EUR), Palfinger (+ 1,84 Prozent auf 30,50 EUR), PORR (+ 1,74 Prozent auf 37,90 EUR) und Raiffeisen (+ 1,64 Prozent auf 61,95 EUR). Die Verlierer im ATX sind hingegen Österreichische Post (-0,76 Prozent auf 32,55 EUR), Vienna Insurance (-0,28 Prozent auf 71,10 EUR), EVN (+ 0,17 Prozent auf 29,55 EUR), Andritz (+ 0,24 Prozent auf 84,10 EUR) und DO (+ 0,24 Prozent auf 206,00 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX

Im ATX ist die AT S (AT&S)-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 27 129 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 43,817 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der ATX-Aktien

Unter den ATX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,42 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,04 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zum ATX-Chart
Die Tops und Flops im ATX
Zur ATX-Realtime-Indikation

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

Nachrichten zu EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)

mehr Nachrichten