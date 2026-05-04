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04.05.2026 09:28:38
Börse Wien in Grün: ATX zum Start des Montagshandels mit positivem Vorzeichen
Um 09:10 Uhr geht es im ATX im Wiener Börse-Handel um 0,66 Prozent nach oben auf 5 832,76 Punkte. Die ATX-Mitglieder sind damit 165,348 Mrd. Euro wert. In den Montagshandel ging der ATX 0,011 Prozent höher bei 5 795,34 Punkten, nach 5 794,70 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des ATX betrug 5 834,58 Punkte, das Tagestief hingegen 5 794,64 Zähler.
So bewegt sich der ATX seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, betrug der ATX-Kurs 5 457,38 Punkte. Vor drei Monaten, am 04.02.2026, lag der ATX-Kurs bei 5 748,06 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX stand am vorherigen Handelstag, dem 02.05.2025, bei 4 120,05 Punkten.
Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 8,99 Prozent zu Buche. Bei 5 972,19 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX. Bei 5 007,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Heutige Tops und Flops im ATX
Die Top-Aktien im ATX sind aktuell AT S (AT&S) (+ 3,20 Prozent auf 96,80 EUR), Erste Group Bank (+ 2,39 Prozent auf 96,45 EUR), DO (+ 1,62 Prozent auf 175,80 EUR), STRABAG SE (+ 1,11 Prozent auf 90,90 EUR) und Andritz (+ 0,83 Prozent auf 72,90 EUR). Unter Druck stehen im ATX hingegen UNIQA Insurance (-1,35 Prozent auf 16,08 EUR), Raiffeisen (-0,73 Prozent auf 46,06 EUR), Verbund (-0,55 Prozent auf 63,80 EUR), Schoeller-Bleckmann (-0,27 Prozent auf 36,85 EUR) und EVN (-0,17 Prozent auf 28,90 EUR).
Die teuersten Konzerne im ATX
Im ATX sticht die Erste Group Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 55 101 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Erste Group Bank-Aktie mit 36,588 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX.
ATX-Fundamentaldaten im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6,90 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,61 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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