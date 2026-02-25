ATX

ATX im Blick 25.02.2026 09:29:25

Börse Wien in Grün: ATX zum Start im Aufwind

Das macht der ATX am Morgen.

Der ATX notiert im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 0,51 Prozent höher bei 5 737,60 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 167,802 Mrd. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,111 Prozent auf 5 715,09 Punkte an der Kurstafel, nach 5 708,73 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 5 766,59 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 714,04 Punkten verzeichnete.

ATX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX bislang ein Minus von 1,18 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, wurde der ATX mit einer Bewertung von 5 519,17 Punkten gehandelt. Der ATX stand vor drei Monaten, am 25.11.2025, bei 4 948,14 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.02.2025, wies der ATX 4 108,52 Punkte auf.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 7,21 Prozent aufwärts. Das ATX-Jahreshoch beträgt derzeit 5 856,94 Punkte. Bei 5 314,88 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

ATX-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im ATX sind aktuell BAWAG (+ 1,68 Prozent auf 133,10 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,27 Prozent auf 35,75 EUR), Vienna Insurance (+ 1,22 Prozent auf 66,20 EUR), Lenzing (+ 1,22 Prozent auf 24,95 EUR) und Raiffeisen (+ 1,11 Prozent auf 41,84 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich hingegen PORR (-0,50 Prozent auf 39,50 EUR), OMV (-0,36 Prozent auf 55,05 EUR), CA Immobilien (-0,31 Prozent auf 25,86 EUR), Wienerberger (-0,28 Prozent auf 28,04 EUR) und Andritz (-0,21 Prozent auf 72,65 EUR).

Welche Aktien im ATX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der voestalpine-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 42 592 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 41,632 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

ATX-Fundamentaldaten

Die Raiffeisen-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,72 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Weitere Links:

Die Tops und Flops im ATX

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
Indizes in diesem Artikel

ATX 5 766,12 1,01%

