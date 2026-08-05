Börse Wien in Grün: ATX zum Start im Aufwind

Der ATX notiert im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 0,54 Prozent höher bei 6 693,15 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 184,073 Mrd. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,084 Prozent auf 6 651,41 Punkte an der Kurstafel, nach 6 657,01 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 6 717,16 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6 648,93 Punkten verzeichnete.

ATX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX bislang ein Plus von 3,59 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, wurde der ATX mit einer Bewertung von 6 565,92 Punkten gehandelt. Der ATX stand vor drei Monaten, am 05.05.2026, bei 5 800,23 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.08.2025, wies der ATX 4 523,63 Punkte auf.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 25,06 Prozent aufwärts. Das ATX-Jahreshoch beträgt derzeit 6 717,16 Punkte. Bei 5 007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

ATX-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im ATX sind aktuell AT S (AT&S) (+ 5,46 Prozent auf 154,40 EUR), Lenzing (+ 2,03 Prozent auf 25,10 EUR), Raiffeisen (+ 1,87 Prozent auf 62,80 EUR), Palfinger (+ 1,16 Prozent auf 30,60 EUR) und STRABAG SE (+ 0,82 Prozent auf 86,30 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich hingegen BAWAG (-0,72 Prozent auf 178,50 EUR), Andritz (-0,60 Prozent auf 83,00 EUR), Österreichische Post (-0,46 Prozent auf 32,50 EUR), OMV (+ 0,00 Prozent auf 63,90 EUR) und Wienerberger (+ 0,00 Prozent auf 22,26 EUR).

Welche Aktien im ATX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der voestalpine-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 82 389 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 44,711 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

ATX-Fundamentaldaten

Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,07 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at