Börse Wien in Grün: Das macht der ATX am Mittag

Um 12:09 Uhr notiert der ATX im Wiener Börse-Handel 2,64 Prozent fester bei 6 423,94 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 175,111 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,021 Prozent auf 6 260,02 Punkte an der Kurstafel, nach 6 258,71 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 6 260,02 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 6 442,36 Punkten.

So bewegt sich der ATX im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 15.05.2026, lag der ATX-Kurs bei 5 859,94 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, den Wert von 5 263,07 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, bei 4 355,07 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 20,03 Prozent. Das ATX-Jahreshoch liegt derzeit bei 6 442,36 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Punkten markiert.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im ATX sind aktuell AT S (AT&S) (+ 28,92 Prozent auf 198,80 EUR), DO (+ 5,16 Prozent auf 214,00 EUR), PORR (+ 5,08 Prozent auf 43,45 EUR), Palfinger (+ 4,95 Prozent auf 35,00 EUR) und Lenzing (+ 4,40 Prozent auf 24,90 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil OMV (-4,60 Prozent auf 56,00 EUR), Verbund (-1,47 Prozent auf 56,80 EUR), Österreichische Post (-1,24 Prozent auf 31,80 EUR), EVN (-0,51 Prozent auf 29,40 EUR) und UNIQA Insurance (-0,11 Prozent auf 17,64 EUR).

ATX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die OMV-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 246 540 Aktien gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 42,336 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der ATX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7,04 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,81 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at