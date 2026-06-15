ATX
|
6 428,08
|
169,37
|
2,71 %
|Marktbericht
|
15.06.2026 12:27:02
Börse Wien in Grün: Das macht der ATX am Mittag
Um 12:09 Uhr notiert der ATX im Wiener Börse-Handel 2,64 Prozent fester bei 6 423,94 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 175,111 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,021 Prozent auf 6 260,02 Punkte an der Kurstafel, nach 6 258,71 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 6 260,02 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 6 442,36 Punkten.
So bewegt sich der ATX im Jahresverlauf
Vor einem Monat, am 15.05.2026, lag der ATX-Kurs bei 5 859,94 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, den Wert von 5 263,07 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, bei 4 355,07 Punkten.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 20,03 Prozent. Das ATX-Jahreshoch liegt derzeit bei 6 442,36 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Punkten markiert.
Top und Flops heute
Die Gewinner-Aktien im ATX sind aktuell AT S (AT&S) (+ 28,92 Prozent auf 198,80 EUR), DO (+ 5,16 Prozent auf 214,00 EUR), PORR (+ 5,08 Prozent auf 43,45 EUR), Palfinger (+ 4,95 Prozent auf 35,00 EUR) und Lenzing (+ 4,40 Prozent auf 24,90 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil OMV (-4,60 Prozent auf 56,00 EUR), Verbund (-1,47 Prozent auf 56,80 EUR), Österreichische Post (-1,24 Prozent auf 31,80 EUR), EVN (-0,51 Prozent auf 29,40 EUR) und UNIQA Insurance (-0,11 Prozent auf 17,64 EUR).
ATX-Aktien mit dem größten Börsenwert
Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die OMV-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 246 540 Aktien gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 42,336 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
KGV und Dividende der ATX-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7,04 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,81 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|6 429,77
|2,73%