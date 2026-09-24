Börse Wien in Grün: Das macht der ATX am Nachmittag

Der ATX wagt sich am Donnerstagnachmittagnicht aus der Reserve.

Um 15:42 Uhr verbucht der ATX im Wiener Börse-Handel Gewinne in Höhe von 0,11 Prozent auf 6 915,95 Punkte. An der Börse sind die im ATX enthaltenen Werte damit 195,425 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0,000 Prozent fester bei 6 908,28 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 6 908,28 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 6 859,32 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 6 951,62 Punkten.

So bewegt sich der ATX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX bereits um 1,76 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 24.08.2026, verzeichnete der ATX einen Wert von 6 617,52 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.06.2026, wurde der ATX mit einer Bewertung von 6 462,40 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 24.09.2025, lag der ATX noch bei 4 635,11 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 29,23 Prozent aufwärts. Bei 7 018,45 Punkten markierte der ATX bislang ein Jahreshoch. Bei 5 007,83 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im ATX aktuell

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit OMV (+ 1,61 Prozent auf 72,40 EUR), Vienna Insurance (+ 1,61 Prozent auf 69,60 EUR), Österreichische Post (+ 1,30 Prozent auf 31,25 EUR), voestalpine (+ 1,23 Prozent auf 45,98 EUR) und BAWAG (+ 1,19 Prozent auf 179,10 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil AT S (AT&S) (-3,80 Prozent auf 197,20 EUR), Wienerberger (-2,15 Prozent auf 17,27 EUR), Andritz (-1,52 Prozent auf 84,40 EUR), Lenzing (-0,71 Prozent auf 21,05 EUR) und DO (-0,64 Prozent auf 186,20 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 131 684 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Erste Group Bank-Aktie mit 46,925 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX.

ATX-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7,59 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,58 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at