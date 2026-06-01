Börse Wien in Grün: So bewegt sich der ATX Prime am Mittag

Der ATX Prime zeigt sich am ersten Tag der Woche wenig verändert.

Der ATX Prime notiert im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr um 0,02 Prozent höher bei 3 040,12 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,018 Prozent auf 3 038,85 Punkte an der Kurstafel, nach 3 039,39 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX Prime betrug 3 047,50 Punkte, das Tagestief hingegen 3 026,95 Zähler.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel feiertagsbedingt. Der ATX Prime notierte am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, bei 2 865,52 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, einen Stand von 2 840,18 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, bei 2 219,97 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 14,37 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 3 047,50 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 2 489,01 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich derzeit EVN (+ 2,83 Prozent auf 29,05 EUR), UNIQA Insurance (+ 2,45 Prozent auf 17,58 EUR), Verbund (+ 1,82 Prozent auf 58,60 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 1,46 Prozent auf 5,56 EUR) und OMV (+ 1,46 Prozent auf 62,55 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen hingegen Warimpex (-7,50 Prozent auf 0,48 EUR), Wolford (-7,30 Prozent auf 2,54 EUR), Marinomed Biotech (-3,52 Prozent auf 9,60 EUR), FACC (-2,05 Prozent auf 17,18 EUR) und CPI Europe (-1,63 Prozent auf 15,70 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten ATX Prime-Aktien

Aktuell weist die UNIQA Insurance-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 177 558 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 40,006 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert auf.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist 2027 laut FactSet-Schätzung die ZUMTOBEL-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7,04 zu Buche schlagen. Mit 7,32 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at