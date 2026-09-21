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21.09.2026 12:26:51
Börse Wien in Grün: So entwickelt sich der ATX aktuell
Um 12:09 Uhr geht es im ATX im Wiener Börse-Handel um 1,25 Prozent aufwärts auf 6 883,20 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 192,729 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,030 Prozent auf 6 796,12 Punkte an der Kurstafel, nach 6 798,18 Punkten am Vortag.
Der ATX verzeichnete bei 6 796,12 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 6 890,57 Einheiten.
Jahreshoch und Jahrestief des ATX
Der ATX erreichte vor einem Monat, am 21.08.2026, den Stand von 6 631,80 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, bei 6 527,59 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, wies der ATX einen Stand von 4 628,72 Punkten auf.
Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 28,62 Prozent zu. Der ATX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 914,35 Punkten. Bei 5 007,83 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Gewinner und Verlierer im ATX
Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich aktuell AT S (AT&S) (+ 3,87 Prozent auf 182,60 EUR), BAWAG (+ 2,61 Prozent auf 181,10 EUR), Erste Group Bank (+ 2,10 Prozent auf 121,30 EUR), Lenzing (+ 1,95 Prozent auf 20,90 EUR) und Raiffeisen (+ 1,95 Prozent auf 62,75 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen derweil OMV (-1,11 Prozent auf 71,25 EUR), voestalpine (-0,57 Prozent auf 45,64 EUR), STRABAG SE (-0,37 Prozent auf 106,80 EUR), Verbund (-0,24 Prozent auf 61,85 EUR) und Österreichische Post (+ 0,00 Prozent auf 31,50 EUR) unter Druck.
Welche ATX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Im ATX ist die Raiffeisen-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 73 033 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 46,148 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert aus.
ATX-Fundamentalkennzahlen im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7,69 erwartet. Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,54 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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