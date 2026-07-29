Börse Wien in Grün: So steht der ATX nachmittags

Der ATX befindet sich am dritten Tag der Woche im Aufwärtstrend.

Am Mittwoch steht der ATX um 15:41 Uhr via Wiener Börse 0,65 Prozent im Plus bei 6 374,94 Punkten. Insgesamt kommt der ATX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 178,426 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,000 Prozent stärker bei 6 334,06 Punkten in den Mittwochshandel, nach 6 334,06 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX betrug 6 398,06 Punkte, das Tagestief hingegen 6 315,87 Zähler.

ATX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht sank der ATX bereits um 1,28 Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.06.2026, wies der ATX einen Wert von 6 351,75 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 29.04.2026, verzeichnete der ATX einen Wert von 5 833,94 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.07.2025, lag der ATX bei 4 572,70 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 19,12 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der ATX bislang 6 599,69 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Punkten markiert.

Tops und Flops im ATX aktuell

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit Lenzing (+ 6,90 Prozent auf 22,45 EUR), OMV (+ 2,20 Prozent auf 62,80 EUR), Vienna Insurance (+ 1,95 Prozent auf 68,10 EUR), UNIQA Insurance (+ 1,93 Prozent auf 17,92 EUR) und Erste Group Bank (+ 1,67 Prozent auf 115,80 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen derweil Palfinger (-1,17 Prozent auf 29,50 EUR), Raiffeisen (-1,12 Prozent auf 57,20 EUR), BAWAG (-1,05 Prozent auf 169,90 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,02 Prozent auf 29,15 EUR) und AT S (AT&S) (-0,63 Prozent auf 126,20 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im ATX den größten Börsenwert aufweisen

Im ATX ist die AT S (AT&S)-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 175 140 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 44,511 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX-Werte

Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Die OMV-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,24 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at